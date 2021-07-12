MHP’li  Belediye Başkanı istifa etti

MHP’li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Kültür Merkezi’nde düzenlenen ilçedeki muhtarlar ile basın mensuplarının katıldığı toplantıda istifasını açıkladı.

Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren İnal’ın bazı projelerini gerçekleştiremediğini, stres yaşadığını söylemesi dikkat çekti. Oldukça duygusallaşan, partililer ve muhtarlarla sarılarak vedalaşan İnal, toplantının ardından belediyedeki makamına gitmedi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İnal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise MHP lideri Devlet Bahçeli’nin her zaman emrinde olduğunu belirterek, “Sevgili Karacasulular, sağlık nedenlerim dolayısıyla ailem ile birlikte aldığımız karar sonucu teveccühünüz ile geldiğim Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ailemin ve Genel Başkanımız Türkmen Beyi Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin her daim emrinde olacağım. Saygılarımla” ifadelerini kullandı.