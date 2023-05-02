MHP’li Belediye göz yumdu, park ve sahil işgal altında

Mersin’in Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi’nde denize sıfır konumda bulunan 9 bin metrekarelik sahil şeridi ranta kurban edildi. İmar planında park olarak işaretli alana MHP’li Erdemli Belediyesi’nin göz yumması sonucu kısa sürede 44 prefabrik ev konularak işgal edildi.

Bir araya gelen mahalle sakinleri işgale derhal son verilmesini istedi. Mahalle muhtarı Bayram Kurt, sahilin tel örgüyle çevrilip, bariyer ve şifreli kapı konularak işgal edilmesinde ihmali olduğunu ileri sürdüğü, aralarında Erdemli Belediye Başkanı MHP’li Mükremin Tollu’nun da bulunduğu kamu görevlileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

KİRALAMAYLA RANTIN ÖNÜ AÇILDI

Mersin’in en değerli sahil şeridinde bulunan ve bir bölümü Erdemli Belediyesi’ne ait olan 9 bin metrekarelik alan kısa bir süre içinde adeta mantar gibi çoğalan prefabrik evlerle doldu. İddiaya göre Belediye, kendisine ait bin 300 metrekarelik bölümü Ali Ö. isimli bir kişiye kiralayarak rantın önünü açtı.

Yapılan kiralama işleminden kısa bir süre sonra sahil alanı, 44 prefabrik ev konularak işgale uğradı. Prefabrik ev konulan sahil kesimi ayrıca tel örgü ile çevrilip şifreli kilitle kapatıldı, vatandaşların o bölgeden denize girmesi ve yürümesi engellendi.

“İŞGALE SON VERİLSİN”

Ayaş Mahallesi Muhtarı Bayram Kurt, bölgede yaşanan işgalin sona erdirilmesi için vatandaşlarla birlikte davul zurna eşliğinde basın açıklaması yaptı. Vatandaşlara sucuk-ekmek ikram edilen etkinlikte konuşan mahalle muhtarı Bayram Kurt, şunları söyledi:

Burası Ayaş belediyesi varken imar planında park olarak ayrılmıştı. Bünyesinde spor alanları da vardı. Ancak Büyükşehir Yasası çıkınca Ayaş belediyesi kapanınca yetki Erdemli Belediyesi’ne geçti. Şu anda sahil kesimi, bu park işgal edilerek ranta kurban edildi.

Parkın belediye hissesinin bir bölümünün kiraya verilmesiyle rantın önü açıldı. Defalarca başkana gittim, işgale son verilmesini istedim. Başkan da bana haklı olduğumuzu söyledi ve gereğini yapacağını ifade etti. Ancak her geçen gün işgaller daha da arttı. Kıyı kenar kanunu ve imar kanunu herkesi bağlar.

Cumhurbaşkanı da olsa bağlar. Buradaki işgallerin tamamının hukuksuz olduğunu biliyorum. Burası bir park alanıdır. Şu anda şifreli kilit vurulduğu için kıyıdan yürüyemiyoruz, denizden yararlanamıyoruz.

Hukuksuzluğa göz yumanlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum. Kesinlikle bu işin peşini bırakmayacağım. Burası park olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Park alanını geri istiyoruz, gayri meşru bir şey istemiyoruz.