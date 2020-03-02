MHP’li belediyeden işçilere yüzde 20 zam!

Çifteler İlçe Belediye Başkanı Kadir Bıyık ile Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek, 2020-2022 yılı arasında işçilere verilecek zam oranında anlaşmaya vardı.

Belediye başkanı ve sendika başkanı arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi’nde işçilere ilk bir yıl ve ikinci yılda yüzde 20 zam yapılması kararlaştırıldı. Sözleşmede ayrıca işçilerin tüm sosyal haklarında da yüzde 20 iyileştirilme yapılması yönünde anlaşmaya varıldı.

“HER ZAMAN EMEKTEN YANA OLDUK”

Çifteler İlçe Belediyesi’nde belediye başkanı ile sendika başkanı arasında uzun süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi mutlu son ile bitti. Çifteler Belediyesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni’ne; Çifteler İlçe Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Belediye-İş Sendikası Eskişehir İl Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek ve belediye personeli katıldı.

İmzalanan sözleşmeye göre işçilerin aylık ücretlerine ilk bir yıllık süre için yüzde 20, ikinci yıl için ise yüzde 20 maaş zammı ve tüm sosyal haklarına yansıtılmak üzere anlaşmaya varıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Kadir Bıyık, şunları söyledi:

* Gönül isterdi ki daha fazla oranda bir zam verelim.

* Ekonomik şartlarımız ortada.

* Tüm imkanlara rağmen diğer belediyelerin altında kalmadık ve işçilere hak ettiği zammı verdik.

* Her zaman emekten yana olduk.

* Sözleşmemiz işçilerimize hayırlı olsun.

“STANDARDI KORUDUK”

Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek, diğer belediyelerle imzaladıkları standardı koruduklarını belirterek, şöyle konuştu:

* İşçiler, ilk yıl için yüzde 20, ikinci yıl için ise yüzde 20 maaş zammı alacaklar.

* Son imzaladığımız Beylikova ilçe belediyesinde ilk yıl için yüzde 23 ikinci yıl için ise yüzde 15 maaş zammı almıştık.

* Çifteler Belediyesi’nde de standardı koruduk.

* İşçiler için güzel bir anlaşma olduğuna inanıyorum.

* Başkanımız bizi fazla yormadı ve işçilere hak ettikleri zam oranını kabul etti.

İLGİLİ HABER Benzin ve motorinde vergi zammı