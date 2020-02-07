MHP’li Belediyeden klimalı otobüs durağı

MHP’li Erzincan Belediyesi, otobüs bekleyen vatandaşları kış aylarında yağmur, kar ve soğuklardan, yaz aylarında ise bunaltıcı sıcaklardan korumak için klimalı otobüs durağını hizmete sundu.

Erzincan’ın merkez Halitpaşa Caddesi leblebiciler önüne üniversitelilerin faydalanacağı yere klimalı durak konuldu. Klimalı durakların, kış aylarında yağmur, kar ve soğuklardan, yaz aylarında ise bunaltıcı sıcaklardan korumak için yapıldığı belirtildi.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Belediyenin “En kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız” dediği klimalı otobüs durağı, Çarşı Meydanı’na getirildi. Bir bölümden oluşan 10 metre uzunluğundaki klimalı duraklar, vinçle yerine konuldu. Yaz-kış, özellikle mesai bitimi kent sakinlerinin yoğun bulunduğu yere konulan klimalı otobüs durağı vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

“KLİMALI OTOBÜS DURAĞI 8 NOKTAYA YAPILACAK”

Erzincan Belediyesi CHP Meclis üyesi Candaş Baydaş, 8 noktaya yapılacak klimalı otobüs durağı projesini CHP olarak desteklediklerini belirterek, “Bu iyi bir hizmet böyle bir ihale açıldı, belediyemiz tarafından yapıldı. Şehir merkezinde üniversite öğrencilerine özellikle büyük duraklarda yapılması için bizde destek verdik ve şu anda bu duraklar yapılıyor. Bu çalışma seçim öncesinde belediye başkanımızın mevcut projeleri arasındaydı bu çalışmayı şu anda hayata geçiriyorlar” diye konuştu.

TABELASINA T.C.’Yİ EKLEMİŞTİ

AKP tarafından çözüm sürecinde belediyelerden kaldırılan T.C. ibareleri CHP’li belediyelerin ardından MHP’li belediyeler tarafından da asılmaya başlanmıştı. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’un talimatıyla belediye personeli tarafından belediye başkanlık binasındaki tabelaya iki ay önce T.C. ibaresi eklendi.

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