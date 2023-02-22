MHP’li belediyenin 5 ay önce hizmete açtığı bina için yıkım kararı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremin etkilediği Kayseri’nin Sarız ilçesinde de deprem nedeniyle çok sayıda yapıda hasar oluştu.

5 AY ÖNCE AÇILDI, DEPREMDE “AĞIR HASAR” GÖRDÜ

Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ilçede yaptığı tespitlerin ardından 5 ay önce yapımı tamamlanan Sarız Belediyesi Hizmet Binasının ağır hasar aldığı belirlendi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP’li Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, belediye hizmet binası ile birlikte hasar alan diğer bazı kamu binalarının da yıkılacağını belirtti. Başkan Bayrak, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan tespit sonucunda, Sarız Belediyesi Hizmet Binamız ağır hasarlı olduğundan yıkım kararı alınmıştır.

Sarız Belediyesi olarak geçici olarak hizmet vereceğiz yer en kısa zamanda kamuoyuna paylaşılacaktır.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından, Sarız’da da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün riskli binaları tespit etme çalışmalarının yüzde 10’u sonucunda; 24 adet ahır, 115 konut, Sarız Belediye Başkanlığı binası, 3 camii minaresi, Yeşilkent Şehit Osman Börklüoğlu okulu ve Yeşilkent okul lojmanı ağır hasarlı ve yıkılması kararı alınmıştır”

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak

“AFET BÖLGESİ KAPSAMINA ALINMALI”

Sarız ilçesinin afet bölgesi ilan edilmesi çağrısında bulunan Başkan Bayrak, “Deprem bölgesine en yakın ilçe olmamız nedeniyle olası durumda da Sarız bu beklenen depremden etkilenecektir.

Önemli olan afet yaşanmadan önce önlem alınması ve hazırlıklı olmaktır. Depremden en çok etkilenen ve bu açıdan Kayseri’nin en riskli yerinde olan Sarız’ın da afet kapsamına alınarak olası bir depremden önce gerekli çalışmaların yapılarak depreme hazır hale getirilmesi önem arz etmektedir” dedi.