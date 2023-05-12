MHP’li belediyenin göz yumduğu sahil işgaline gece nöbeti

Mersin’in Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi’nde MHP’li belediyenin göz yumduğu denize sıfır konumdaki 9 bin metrekarelik sahil şeridinin işgal edilmesine yönelik tepkiler devam ediyor. İmar planında park olarak işaretli alana MHP’li Erdemli Belediyesi’nin göz yumması sonucu kısa sürede 44 prefabrik ev konularak işgal edilmesine tepki gösteren vatandaşlar, gece nöbeti başlattı. Nöbet başlatan vatandaşlarla konteynerlerde oturanlar arasında çıkan kavga ise jandarmanın zamanında müdahalesiyle büyümeden önlendi.

TEL ÖRGÜYLE ÇEVRİLİP BARİYER VE ŞİFRELİ KAPI YAPILDI

İmar planında park alanı olarak işaretli denize sıfır konumunda bulunan alana 44 konteyner konulmasının ardından, etrafı tel örgüyle çevrilip, bariyer ve şifreli kapı konuldu. Mahalle muhtarı Bayram Kurt, aralarında Erdemli Belediye Başkanı MHP’li Mükremin Tollu’nun da bulunduğu kamu görevlileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmasına rağmen, işgaline son verilmemesi vatandaşları çileden çıkarttı.

KİRALAMAYLA RANTIN ÖNÜ AÇILDI

Mersin’in en değerli sahil şeridinde bulunan ve bir bölümü Erdemli Belediyesi’ne ait olan 9 bin metrekarelik alan kısa bir süre içinde adeta mantar gibi çoğalan prefabrik evlerle doldu. MHP’li Belediye, kendisine ait bin 300 metrekarelik bölümü Ali Öngel isimli bir kişiye kiralayarak rantın önünü açtı. Yapılan kiralama işleminden kısa bir süre sonra sahil alanı, 44 prefabrik ev konularak işgale uğradı. Prefabrik ev konulan sahil kesimi ayrıca tel örgü ile çevrilip şifreli kilitle kapatıldı, vatandaşların o bölgeden denize girmesi ve yürümesi engellendi.

“İŞGALE SON VERİLSİN”

Ayaş Mahallesi Muhtarı Bayram Kurt, bölgede yaşanan işgalin sona erdirilmesi için vatandaşlarla birlikte gece nöbeti başlattı. İşgal altındaki sahilde ateş yakarak nöbet tutan vatandaşlarla, konteynerlerde oturan vatandaşlar arasında bir anda başlayan sözlü sataşma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine taş attığı kavgaya kısa sürede jandarma ekipleri müdahalede bulundu.

Jandarma, nöbet tutan vatandaşları evlerine gitmesi konusunda uyarılarda bulundu. Buna direnen vatandaşlarla jandarma görevlileri arasında başlayan tartışma eylemin gece 23.30’da sona ermesiyle tatlıya bağlandı. Jandarmanın uyarısıyla evlerine giden eylemci vatandaşlar, işgal sona erdirilinceye kadar gece nöbetini sürdüreceklerini dile getirdiler.

“KİMİN KALDIĞI BELLİ DEĞİL, ELEKTRİK SU BEDAVA”

Yaşananlara tepki gösteren Muhtar Bayram Kurt şunları söyledi:

“İmar kanununda park olarak işaretli, gençlerin spor yapması için planlanan alan hale işgal altında bulunuyor. Yasalar çiğnenerek buradaki işgali sürdürüyorlar. Sahile vatandaş olarak girmemiz engelleniyor.

Kimin kaldığı belli değil, elektrik ve su kaçak. Burada doğan vatandaşa yasak kondu. Burada parası olan ağalar beyler oturuyor. Biz buraya geldik bir arada çay içelim diye. Ancak, bize sataşarak huzur vermediler. Bizde bu işgal sona erince kadar nöbet tutmaya başlıyoruz. Bu işgale bir an önce son verilmesi gerekiyor. Konu ile ilgili yaptığımız suç duyurularına rağmen işgale bir türlü son verilmiyor.”