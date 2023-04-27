MHP’li eski başkan ihalede usulsüzlükle suçlanıyor

Aydın MHP İl Başkan Vekili ve İncirliova’nın önceki dönem Belediye Başkanı Gürşat Kale, Başkan Yardımcısı Baki Aslantaş ile ihale komisyonunu oluşturan Meclis Üyeleri ile bürokratlar, “belediyeyi zarara uğratma” ve “ihalede usulsüzlük” suçundan Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturulacak.

2016 yılında yapılan İmar Planı hazırlanması, Jeotermal Akışkanın Temini için Arama ve Sondaj Konularında hizmet alım ihalesi’ni inceleyen Mülkiye Müfettişlerinin raporu doğrultusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla, söz konusu ihale komisyonu hakkında soruşturma izni verildi.

Gürşat Kale ve ismi geçen bazı yetkililer karara itiraz ederek Danıştay’a başvurdu. Dosyayı inceleyen Danıştay 1. Dairesi, işlenen suç ve belirlenen usulsüzlükleri sıralayarak verdiği kararı ile birlikte soruşturma için dosyayı Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdi. Cumhuriyet Savcılığının dosya çerçevesinde adı geçenleri tek tek ifadeye çağırmaya başladığı öğrenildi.

BELEDİYE BÜTÇESİNİN YARISI İHALEYE

Danıştay Birinci Dairesi oy birliği ile aldığı karara göre tespit edilen dört bulgu şöyle sıralandı;

*İhaleye teklif verecek isteklilerin seçimi için kriterler ortaya konulmamış. Yaklaşık maliyet hesaplanırken en düşük teklifi veren firma ihaleye davet edilmemiş.

*Belediye bütçesinde ihale için ödenek bulunmadığı halde ihaleye çıkılmış. İhalenin yaklaşık maliyeti olarak Belediyenin 2016 yılı toplam geliri olan 30 milyon 114 bin liranın yarısı olan 16 milyon 960 bin lira belirlenmiş. Belediye borçlandırıldığı için kamu zararı oluştu.

*İşi süresinde bitirmeyen yüklenici firmadan gecikme cezası tahakkuk ve tahsil edilmedi.

*İşin denetimi için kontrol teşkilatı oluşturulmadığı, muayene ve kabul komisyonu kurulmadığı halde işin geçici ve kesin kabulleri yapıldı. Bu kabuller yapılmadan sözleşmenin feshedilmesi sonucunda iş yapılmayan bazı kalemler için hak ediş ödemeleri yapıldı.