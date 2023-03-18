MHP’li isim iktidar milletvekillerine böyle seslendi: Görüşeceğiz sizinle inşallah

Tepkisini sosyal medya hesabından paylaşan Şanlıurfa’nın merkez Haliliye Belediyesi MHP’li Belediye Meclis Üyesi Halil Karaağaç, isim vermeden AKP’nin 8 ve MHP’nin bir milletvekilinin sel felaketinin hemen sonrasında kente gelmemesini eleştirdi.

CHP Milletvekili Aziz Aydınlık dışında kimsenin sel felaketinin yaşanmasının hemen sonrasında sahada olmadığını belirterek şunları söyledi:

*Kent yöneticileri dahil herkes vardı. Herkes vardı kim yoktu? Vekillerimiz. Vekil diye seçip gönderdiklerimiz. Bakın ben hiçbir siyasi partiden aday değilim.

*Milletvekili adayı değilim. Siyasi kimliğimi de bir yere koyuyorum. Bütün siyasi partilerin milletvekillerinden bahsediyorum.

*Hangi siyasi partinin milletvekili vardı yanımızda. Oy verip meclise gönderdiklerimiz neredeydi? Sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin Milletvekili Aziz Aydınlık sahadaydı. Size ihtiyacımız olduğu zaman yoktunuz. Şimdi hangi yüzle geleceksiniz?

REKTÖR KUTLAMA MESAJI YAYINLAYAN VEKİLE AYRI ELEŞTİRİ

Eleştiri mesajından sel felaketinin yaşandığı gecenin sabahında Harran Üniversitesi’ne atanan rektör için kutlama mesajı yayınlayan AKP Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal’a ayrı bir pencere açan Halil Karaağaç şöyle dedi:

*Haa utanmadan bazı milletvekillerimiz sosyal medyalarından kutlama yapıyor. Ne kutlaması yapıyor?

*Harran Üniversitesi’nin rektörü atanmış hayırlı olsun. Bana ne hayırlı olsun? Ben çamurun altındayım sen beni sormuyorsun. Sen neredesin söyleyeyim mi?

*Sen şu anda mensubu bulunduğun siyasi partilerin genel merkezinde ben nasıl listeye girerim diye yalakalık yapıyorsun.

*Ama, ben burada can veriyorum sen yoksun. Hangi yüzle gelip benim yüzüme bakacaksın? Eğer bende birazcık akıl, şuur varsa bunun hesabını size soracağım.

KILIÇDAROĞLU, AKŞENER VE DAVUTOĞLU’NA ÖVGÜ

Tepki mesajının devamında deprem sonrası kente geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan övgüyle bahseden MHP’li Meclis Üyesi Halil Karaağaç sözlerini şöyle sürdürdü:

*Ben şu anda siyasi kimliğimi bir tarafa bıraktım. Davutoğlu’nu severim, sevmem. Meral Akşener’i severim sevmem.

*CHP’nin başkanını severim sevmem. Ama, 3 tane siyasi lider neredeydi? Şanlıurfa’daydı. Peki siz neredeydiniz?

*CHP Milletvekili, Şanlıurfa Milletvekili diyorum Aziz Aydınlık eğer doğru, eğer yanlış, eğer serzeniş eğer şikayet. Onu bir kenara bırakıyorum. Ama, sahadaydı. Herkes sahadaydı.

EMEĞİMİZ HARAM OLSUN

Tepkisinin devamında isim vermeden tüm Şanlıurfa milletvekillerini eleştiren milletvekillerine, “Ama siz ne bekliyorsunuz?” diye sorup cevabını da şöyle verdi:

*Ne beklediğinizi biliyoruz. Kavurma zamanı değil, kavurma dağıtılmadı. Gelmenize gerek yok. Siz gidin rektöre kutlama mesajı verin.

*Bize geçmiş olsun mesajı göndermeyin. Ankara’dan gelme. Emeğimiz haram olsun size. Gelmeyin ha. Aman, ha. Çünkü, biz burada çantada kekliğiz. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Suç sizin değil ki, bizde, bizde dostlar içim yanıyor. Ama, kimseyi de beğenmezsiniz. Helal olsun size.

*Vali kadar, ilçe belediye başkanı kadar olamadınız. Muhalefet siyasi parti temsilcileri kadar olamadınız. İster siyasetini beğeniriz, ister beğenmeyiz.

*İster CHP’yi sever, ister sevmeyiz. Ama, öbür milletvekilleriniz nerede? Neredesiniz ya hu? Biz halk olarak kendi yaramızı kendimiz merhem etmeyi de, kendi yaramızı sarmayı da iyi biliriz. Gelmenize gerek yoktu ki vekiller zahmet edip neye geldiniz ki.

“GÖRÜŞECEĞİZ SİZİNLE İNŞALLAH”

AKP Şanlıurfa milletvekillerinden bazılarının sel felaketinin 3 günü kente geldiğini hatırlatan Halil Karaağaç tepkisinin devamında ise şunları dile getirdi:

*Çünkü, bizi çantada keklik gördünüz. Ama, bizim birer keklik olmadığımızı, birer aslan, birer kurt olduğumuzu size göstereceğiz inşallah.

*Kim gelmiş elini taşın altına koymuşsa askeriyle, polisiyle valisiyle herkes sahada. Allah razı olsun. Ama siz 2-3 tane milletvekili gelip, ‘Biz geldik’ Neye geldin? Bana gülüyor musun? Dalga mı geçiyorsun benimle? Bana ne senin çalışmandan.

*Bana ne senin işinden, gücünden. Ben seni vekil tayin ettim sana vekalet verdim. Git benim haklarımı savun. Git beni savun. Sen ne yapıyorsun? Sen diyorsun ki, ‘Sen benim umurumda değilsin.

*Tepside kebap var mı? Yok, Lengeri de saç kavurma var mı? Yok. O zaman diyorsun ki ben de yokum. E görüşeceğiz sizinle inşallah.

“KOMİK OLAN NE?”

Bu arada sel felaketine uğrayan bölgede incelemelerde bulunan AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün sosyal medyaya yansıyan gülme fotoğrafları da tepkiyle karşılandı.

Sosyal medya kullanıcısı Erkan Aydınlık sosyal medya hesabından paylaştığı yorumda, “Komik olan ne? Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin ve AKP Milletvekili Ahmet Akay?” diye sordu.