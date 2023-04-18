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18 Nisan 2023
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MHP’li İsmail Özdemir ve danışmanları hakkında çarpıcı iddia: Önce ateş ettiler, sonra dövdüler

Alaturka Online
Alaturka Online

SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz, çarpıcı bir iddiayı köşesine taşıdı.

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile iki danışmanın trafikte karıştıkları bir kavga sonrası ateş ettiklerini ve alkollü sürücüyü darp ettiklerini öne süren Saymaz, “İddia: MHP’li vekilden sarhoş sürücüye kurşun ve dayak” başlıklı yazısında şu satırları kaleme aldı:

“MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve iki danışmanı 13 Nisan’da Kayseri’den Ankara’ya dönerken, Hacıbektaş’ta önlerinde seyreden B.K. adlı sürücüyle sollama tartışmasına tutuştu. Alkollü olan B.K., Özdemir’e yol vermedi. Kovalamaca yaşandı. İddiaya göre Özdemir ya da danışmanları aracı durdurmak için 5-6 el ateş etti. Kurşunlar araca isabet etti. Özdemir ve danışmanları sarhoş sürücüyü dövdü, cep telefonunu aldı. Olay Hacıbektaş Emniyeti’ne yansıdı. İddiayı sorduğum Özdemir “Bahsettiğiniz gibi bir durum değil. Konu tetkik ediliyor” demekle yetindi.”

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