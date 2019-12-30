MHP’li Kalaycı: Parlamenter sistem olsaydı hükümeti 50 kere yıkmışlardı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan’ın kurduğu partilerin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kalaycı, Türkiye’nin yeni partilere ihtiyaç duymadığını belirtti.

“AK PARTİYE VEFASIZLIK ETTİLER”

Davutoğlu ve Babacan’ın AKP’ye vefalı davranmadığını ifade eden Kalaycı, “Bu iki ismin AK Parti’den ayrılış gerekçesi vatandaş tarafından tam anlaşılmadı. Bunlar AK Parti’ye vefasızlık yaptılar. Türkiye’de zaten onlarca parti var. Bunların da söylemleri klişeden ibaret. Başarılı olacaklarını düşünmüyorum” açıklamasında bulundu.

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“PARLAMENTER SİSTEMDE HÜKÜMET YIKMAK KOLAY”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eleştirilere de yanıt veren Kalaycı şöyle konuştu;

*Kemal Kılıçdaroğlu, hemşehrimiz Davutoğlu, Ali Babacan, Meral Akşener ve HDP’liler, ‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, ucube bir sistemidir’ diyorlar.

*Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, mevcut sorunlarla mücadelede büyük güç kazandı. Parlamenter hükümet sistemi olsaydı, şu yaşadığımız süreçte hükümeti 50 sefer yıkardı bunlar.

*Parlamenter sistemde hükümet yıkmak kolay. Cumhurbaşkanlığı sisteminde hükümet yıkma gibi bir şey söz konusu değil. Bunların sıkıntıları, karın ağrıları hükümeti yıkamamaları.

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