MHP’li lider yardımcısı, ağabeyi tarafından öldürüldü

Konya’nın Çumra ilçesinde bilinmeyen bir nedenle iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Ağabeyi Harun Karagöz tarafından silahla vurulan Lokman Karagöz, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Lokman Karagöz’ün MHP Çumra İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenildi.

Olay, Konya’nın Çumra İlçesi İzzetbey Mahallesi, İstiklal Caddesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde ağabeyi Harun Karagöz (54) ile karşılaşan Lokman Karagöz (48) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından silahına sarılan ağabey Harun Karagöz kardeşine ateş açtı. Lokman Karagöz aldığı kurşunlarla yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Lokman Karagöz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çumra Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Karagöz hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince cinayet zanlısı Harun Karagöz’ü yakalama çalışmaları sürüyor.

MHP İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden Lokman Karagöz’ün MHP Çumra İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenildi.