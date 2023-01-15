MHP’li liderden muhalefete tehdit: Gözümü budaktan esirgemem

MHP Konya Kadınhanı İlçe Başkanı Tevfik Yağcı, AKP’lilerin HDP’yle görüşmesine ilişkin, “Son derece doğal ve doğru bir adım” açıklaması üzerinden MHP lideri Devlet Bahçeli’yi hedef alan muhalefet parti temsilcilerini tehdit etti. Yağcı, “Bahçeli’nin şahsına edilecek her hakarette de gözümü budaktan esirgemeyeceğimi, bunun da böyle bilinmesini isterim.” ifadelerini kullandı.

HDP için sık sık “PKK’nin uzantısı”, “fitne yuvası” ifadelerini kullanan MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında AKP heyetinin HDP’ye yönelik ziyaretine dair ilk kez açıklamalarda bulunmuştu.

Bahçeli görüşmeye ilişkin, “AK Parti heyetinin Meclis’te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi son derece doğal ve doğru bir adım. HDP’yle niye görüşülmüş? Biz buna nasıl tepki gösterecekmişiz. HDP’ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile görmüyorum. AK Parti heyetinin CHP’yle kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP’yi dillerine dolamaları müflis bir tavırdır. Bizim gözümüzde CHP neyse HDP de odur” ifadelerini kullanmıştı.

“GÖZÜMÜ BUDAKTAN ESİRGEMEM”

MHP Konya Kadınhanı İlçe Başkanı Tevfik Yağcı, Bahçeli’yi açıklamaları üzerinden hedef alan muhalefet temsilcilerini tehdit etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yağcı, şu ifadelere yer verdi:

“Kadınhanı özeli içindir açıklamam ve sözüm tüm siyasi parti temsilcisi ve üyesi içindir. Siyasetin doğası gereği, bütün siyasi parti temsilcileri diğer parti genel başkanlarını, il başkanlarını, ilçe başkanlarını edep ve adap çerçevesinde eleştirmesi doğal bir haktır.

Lakin, mensubu olmaktan gurur duyduğum ve uğrunda her şeyi göze alma şerefine de nail olduğum Milliyetçi Ülkücü Hareketin bilge lideri Devlet Bahçeli’nin şahsına edilecek her hakarette de gözümü budaktan esirgemeyeceğimi, bunun da böyle bilinmesini isterim. Size tavsiyem eleştiri yaparken haddinizi aşmayın”