MHP’li meclis üyesi ve eski ilçe başkanı İYİ Parti’ye katıldı

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, partisinin il başkanlık binasında basın toplantısı düzenledi.

Mısırlıoğlu basın toplantısında partisine katılan Şuhut Belediye Meclisi’nin MHP’li Üyesi Murat Dede, Şuhut MHP eski İlçe Başkanı Çetin Çiftçi ve Emekli Sağlık Memuru Orhan Dönmez’e parti rozetlerini taktı.

MECLİS ÜYELİĞİNDEN DE İSTİFA ETTİ

Rozet takma töreninde konuşan Murat Dede seçmene saygısından dolayı belediye meclis üyeliğinden de istifa ettiğini söyledi.

Bundan sonra bütün gücüyle İYİ Parti için çalışacağını ifade eden Dede, şöyle konuştu:

*Bugün benim için kutlu bir gün. Buraya katılmamda emeği geçen Dr. Mustafa Enis Arabacı’ya teşekkür ediyorum.

*Gücüm nispetinde çalışacağıma söz veriyorum. Ben geçen sene bir rahatsızlık geçirmiştim bu benim ikinci hayatım. Artık var gücümle İYİ parti için çalışacağım.