MHP’li meclis üyesinden AKP’lilere ‘imar’ tepkisi

AKP’li Elazığ Belediyesi, merkez Hüseynik ve Harput Mahallesinde bulunan ve imar alanı içerisinde olmayan parselleri imara açtı. AKP’lilere tepki gösteren MHP meclis üyesi Süleyman Sosyal, “Mecliste itirazlarımıza rağmen imarsız bir yeri imara açtılar. İmar planı yaptığımız zaman bu yeri neden imar planına almadık? Bu arazide imar kişiye özel olarak verilmiştir” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

AKP‘li Elazığ Belediyesi, merkez Hüseynik ve Harput Mahallesinde olan ve uygulama imar planı içerisinde yer almayan imarsız parsellerin imara açılması teklifi AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

İmarsız parsellerin imara açılması kararına daha önce itiraz ettiklerini hatırlatan MHP‘li meclis üyesi Süleyman Soysal, “Bizim seçmenlerimize karşı sorumluluğumuz var vatandaş bize güvenip oy vermiş bizde vatandaşın hakkını en iyi şekilde savunmak için mücadele ediyoruz” diye kaydetti.

“BU İMAR KİŞİYE ÖZEL OLARAK VERİLMİŞTİR”

Elazığ Belediyesi MHP meclis üyesi Süleyman Soysal, şu ifadeleri kullandı;

*Harput ve Hüseynik mahallesinde bulunan parseller imarsız alan içerisinde yer almakta. Buradaki vatandaşın da talebi konut alanı olarak burada bir imar planı yapılmasını istiyor.

*2022 yılında belediye meclisi olarak uygulama imar planı yapmıştık eğer böyle bir şeye ihtiyaç varsa o zaman burası imar planına alınsaydı. Yeni imar planından çıkmışız yeni bir tadilat dosyası gelmiş imarsız bir alanı imara çevirmeye çalışıyorsunuz. Ayrıca bu parseller çevre düzeni planında da gelişim alanı içerisinde yer almıyor.

*İlk olarak bu imarsız alanı imara çevirme talebi haziran ayında geldi ve komisyona gönderilmiş ve MHP’nin red oyu vermesine rağmen mecliste oy çokluğuyla geçmişti. İmar kararı meclisten geçtikten sonra MHP olarak buraya askı sürecinde itiraz ettik. Eylül ayında tekrar meclise geldi ve meclis yine komisyona havale etti ve Ekim ayında tekrardan meclise geldi ve yine oy çokluğuyla kabul edildi ve artık itiraz etme hakkımız da kalmadı.

*Şehrin 40-50 yıllık geleceği düşünülerek imar planları yapılır yeni imara açılacak yerler olunca çevre planı düzeni içerisinde yer alması gerekiyor. İmar planı yaptığımız zaman bu yeri neden imar planına almadık? Bu imar kişiye özel olarak verilmiştir.

“VATANDAŞIN HAKKINI EN İYİ ŞEKİLDE SAVUNMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

‘AKP’lilerin aldığı bu kararın iptali için mahkemeye gidecek misiniz?’ sorumuza ise Soysal, şu cevabı verdi;

*Bunun kararını grubumuzda yapılacak istişare sonrasında netleşecek. Şu an şahsım adına ‘bu kararı mahkemeye vereceğiz’ demem doğru olmaz. Elazığ Belediyesi’nde 13 MHP’li meclis üyesiyiz ve hepimiz bu karara hayır oyu vermişiz ve mevzuata aykırı bir işlem yapıldığını tüm belgelerimizle savunuyoruz.

*Cumhur ittifakından yana bir sıkıntımız yok liderimizin emrinde cumhurbaşkanımızı destekleyici şekilde ittifakımıza sımsıkı sarılarak Elazığ’da sahip çıkıyoruz. Ama burada mevzuata aykırı işler yapıldığında bunu da dile getiririz. Bu talebe Ak Parti grubu evet vermiş diye MHP grubunun da evet diyecek diye bir şey yok.

*Biz burada doğruyu savunuyoruz doğru neyse bunu her zaman dile getiriyoruz. Bizim seçmenlerimize karşı sorumluluğumuz var vatandaş bize güvenip oy vermiş bizde vatandaşın hakkını en iyi şekilde savunmak için mücadele ediyoruz.

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