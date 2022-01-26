MHP’li Sazak’ın, Fazıl Say hakkındaki paylaşımına tepki

Piyanist Fazıl Say’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sosyal medyadan destekte bulunmasını ‘soytarılık’ olarak değerlendirerek, ‘Soyadın Say dese de adamdan saymıyoruz’ paylaşımı ile tepki gösteren MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak’a, sosyal medya takipçileri tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak’ın, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma takipçileri tepki gösterdi.

SAY, İMAMOĞLU’NA DESTEK ÇIKTI

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun, İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başlamadan önce bir restoranda, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott’la yemek yemesi iktidar partisi AKP ve bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından İmamoğlu aleyhine kampanyaya dönüştürülmüştü.

Söz konusu iddiaya sosyal medyada tepkiler sürerken; piyanist Fazıl Say da İmamoğlu çifti ile daha önceden çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak iddialara göndermede bulundu. Say paylaşımında “Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli’dir! Salvador Dali’nin de selamları var!” ifadelerine yer verdi.

SAZAK: SAY’I ADAMDAN SAYMIYORUM

Say’ın paylaşımına MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Say’ı, belediyenin ‘soytarılığına’ soyunmakla itham eden Sazak, “Dün gece İBB’nin dostlarıyla yediği bizi şaşırtmadı. Anlaşılan sen de piyanoyu bırakıp kadrolu belediye soytarılığına soyunmuşsun. Aklının ermediği konulara girme. Akordun bozuk kabul ediyoruz. Soyadın Say dese de adamdan saymıyoruz” paylaşımında bulundu.

SAZAK’IN PAYLAŞIMI TEPKİYLE KARŞILANDI

Milletvekili Sazak’ın sosyal medyadan piyanist Fazıl Say hakkında yaptığı paylaşıma takipçilerinden tepki geldi. Sazak’ın paylaşımına tepki gösteren takipçileri şu paylaşımlarda bulundu:

* İbrahim Türkdal: Seni kim adamdan saydı ki azıcık rahmetli amcanın yolundan git ve şerefinle o sarayın arka bahçesi olan partiden istifanı ver. Amaç mevki makam değil diyerek çıktığın yolda İBB başkanını karalamak size düşmez. Eskişehir milletvekili olarak biraz da Eskişehir konuları, sorunları hakkında, geçim sıkıntısı hakkında konuşmanızı, Seyitgazi ve memleketin olan Alpu, Mihalıççık ölüm yolu hakkında konuşmanızı isterdim.

* Hayati Yendi: Bırakın İmamoğlu’nu, elektrik doğalgaz can yakıyor. Sanayide üretim niye durdu? İki gün sonra kar erir, faturalar bize kazık. Sanayide üretim durdu sorumlusu kim onu yazın. Karda kışta üretim yapamayan sanayici, parasını eksik alan işçi ne olacak? Bir saatlik bir yemek molası hiçbir şey asıl soruna bakın. Sezen’in şarkısı, Ekrem’in yemeği, gazetecinin atasözü söylemesi bunlar sadece suç bastırma telaşı. Devletimiz yönetilemiyor, yönetilemiyor. Tek çare erken seçim.

* Ekrem Türkdal: Biz de sizi adamdan saymıyoruz. Zaten o şahıs dünya çapında sanatçı, onu dünya tanıyor, seni kim tanıyor? Sen önce sana oy veren MHP’yi yıllarca emeği geçen küstürdüğünüz insanlarla helallesin, hakkım haram zehir zıkkım olsun inşallah.

* Tülay Yatmaz Şahin: Ben senin yerine olsam sayın vekil; bu yorumlardan sonra bir daha bir şey paylaşmam. Paylaşma da o saygıdeğer amcana laf söyletme.

* Fahri Buğdaycı: Siz adam olsanız AKP’yi desteklemezsiniz. Adamın sizden fazla oyu var. Halk hala onu seviyor. Adam gece gündüz ekipleri yönetiyor, çabalıyor. Bir saatlik yemek gözüne mi battı?

* Hasip Sazak: Durum ve ahval gösteriyor ki, nereden eserse essin, rüzgara dokunmak; yârin zülfüne dokun, zülf-i yâre dokunacak bir şey yapma. Bu günlerde tepki topluyor. Galiba değerli vekilimiz için inziva daha kıymetli.

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