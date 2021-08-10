MHP’li üye Kılıçdaroğlu’nu hedef alınca Vahap Seçer açtı ağzını yumdu gözünü! “RACON KESİYOR…”

MHP Grup Başkanvekili Mahmut Tat'ın CHP Genel Başkan'ı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki ifadeleri Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerginliğe neden oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan'ı Vahap Seçer açtı ağzını yumdu gözünü. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #vahapseçer #kemalkılıçdaroğlu #mhp #mahmuttat #mersinbüyükşehirbelediyesi #haber #polemik #politika #siyaset #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online MHP’li üye Kılıçdaroğlu’nu hedef alınca Vahap Seçer açtı ağzını yumdu gözünü! “RACON...