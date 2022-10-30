MHP’li üyeden, AKP’li meclis başkanına ’15 milyon’ tepkisi

Elazığ İl Özel İdaresi MHP grup başkanvekili Osman Dilek, AKP’li meclis başkanı İbrahim Şerbet’in il özel idaresinin çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerini bilgilendirmediğini ve son olarak yatırım programı dışında İl Özel İdaresine aktarılan 15 milyonun nereye harcanacağı hakkında kendilerine bilgi vermediğini söyledi.

Evren DEMİRDAŞ

Elazığ İl Genel Meclis üyesi MHP’li Osman Dilek, İl Özel İdaresinin yaptığı çalışmalarla ilgili AKP‘li meclis başkanı İbrahim Şerbet’in meclisi bilgilendirmediğinden dert yandı.

Yapılan çalışmalarla ilgili önceden meclisin bilgilendirilmesi konusunda defalarca uyarılarda bulunmalarına rağmen halen birçok çalışmadan sonradan haberdar olduklarını belirten Dilek, “Orada bize ‘yalancısın’ diyorlar, ‘iftira atıyorsun’ diyorlar bir ay sonrada mecliste kararla ilgili düzeltme kararı alıyorlar. Biz bunu öncesinden oturup konuşamaz mıyız?” diyerek sitem etti.

“BİZE ‘YALANCISIN, İFTİRA EDİYORSUN’ DİYORLAR”

Yerel bir haber kanalında programa çıkan MHP İl Genel Meclis üyesi Osman Dilek, il özel idaresinin yaptığı çalışmalarla ilgili meclis başkanının meclisi bilgilendirmediğini belirterek, “İl Özel İdaresinin yapacağı çalışmalarla ilgili bilgilendirilmemiz konusunda uzun süredir talebimizi yineliyoruz. Bu talebimizle ilgili cumhur ittifakının diğer üyesi olan Ak Parti‘den hiçbir talep yok rahatsız değiller.

Genel sekreter her gün 30 meclis üyesini çağırıp bilgilendiremez. Meclisimizin bir başkanı var bu görev meclis başkanının görevi. Ama arkadaşlar rahatlar hiç ilgi alanlarına da girmiyor. Arkadaşlar her şeyi bildiklerini iddia ediyorlar yapılan işleri bakıyorsunuz bir ay önce aldığımız karar ikinci ayda düzeltmeyle tekrar meclise geliyor. Orada bize ‘yalancısın’ diyorlar, ‘iftira atıyorsun’ diyorlar bir ay sonrada mecliste kararla ilgili düzeltme kararı alıyorlar. Biz bunu öncesinden oturup konuşamaz mıyız? Bu diyaloğu sağlayan kişi de meclis başkanıdır. Ama onların öyle bir derdi yok.

20 yıldır Ak Parti seçim bütçesi ayırmadı ama bu dönem ilk defa yapıyorlar. Seçim yatırımıyla ilgili beraber program yapılması lazım değil mi? Sen araştırıp sormadan sonra sana bilgi veren yok. Bireysel anlamda işlerini takip ediyorlar Çok hassas konular oluyor bu konularda meclisin bilgilendirilmesi şart. Meclis başkanı niçin başkan olmuş senin görevin bu” diye konuştu.

“ADALETLİ, DENGELİ OLUN HİZMET ENDEKSLİ OLUN”

Elazığ Özel İdaresine yatırım dışı programı kapsamında aktarılan ve yol çalışması için kullanıldığı öğrenilen 15 milyonun nerelere harcanacağı konusunda meclis başkanının bilgi vermediğini söyleyen Dilek, “Bizim itirazımız şu, bilgi eksikliği. Bunları kim takip edecek? Meclisin bilgilendirilmesi adına meclis başkanının bunları takip etmesi lazım.

2022 yılının yatırım programlarının yüzde 99’u bitti ek ödenek geldi. Burası Elazığ ekonomisine en fazla katkı sağlayan bir bölge buraya hiçbir sağduyulu Elazığlı buraya yatırım olmasın demez. Peki, bu gizlilik niye neden bilgi verilmiyor? Bu yatırımdan bilgimiz ihale sürecine kadar yoktu ihale sürecine geldiği zaman biz buraya şerh de koymadık ve ‘yapılsın’ dedik. Ama bu konuyla ilgili bilgilendirme yapın. Bu ek ödenekler vali beyin kontrolünde gelir bunlar nasıl bir prosedür uyguladılar bilmiyorum.

Elazığ Özel İdaresi yol ve şube müdürlüğü vali beyle ve İl Özel İdaresi Genel sekreteri Ali Şiş Bey’e bu paranın burada kullanılmasını yönelik görüş beyan ediyorlar. Bu konuda meclis üyelerinin bilgisi yok. Bu konunun şeffaf olması açısından bilgi verilmesi doğru olurdu. Ben bu konuyu vali yardımcısı Kerem beyle görüştüm kendisi de bilgi verilmemesinden rahatsız. Böyle bir durumda meclis başkanının takipçisi olup grup başkanvekillerini, bağımsız olan meclis üyelerini bilgilendirmesi lazım. Bunun ne zararı var ne kaybedersiniz?

Özel idarenin elinden siyasiler elini çeksinler burada bir santim aksama olmaz. Seçim sürecine girdik devletin imkanlarını kullanma açısından adaletli olmak lazım. Adaletli, dengeli olun hizmet endeksli olun. Devletin imkanlarını kullanarak siyaset yapmayalım” ifadelerini kullandı.

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