MHP’li üyenin o sözleri Vahap Seçer’i çileden çıkardı! Meclis karıştı!





AKP'li Meclis üyesi Mevlüt Ok'un sert eleştirileri Mersin Büyükşehir Belediye Meclis'inde tansiyonu yükseltti. Başkan Vahap Seçer "Sana saygı duymuyorum" diyerek, "Seni esefle kınıyorum. Senden çok daha fazla bu ülkeyi seven bir adamım, senden çok daha bu ülkeye hizmetim var. Senden çok daha fazla milliyetçiyim. Sen laf ebesisin. Yazıklar olsun" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #vahapseçer #mevlütok #mersinbüyükşehirbelediyemeclisi #meclis #chp #akp #mersin #polemik #politika #siyaset #gündem #yurttaştv