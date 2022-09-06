MHP’li üyeyle gerginlik yaşayan AKP’li meclis üyesi çark etti

Elazığ İl Genel Meclisi Eylül ayı meclis toplantısında Maden ilçesine bağlı Gezin Köyü ile Gülüşkür arasındaki Kartaldere Yolu’nun karayolları yol ağına bağlanması gündemi Cumhur İttifakı üyeleri arasında gerginliğe neden olmuştu. AKP’li Meclis Üyesi Suphi Özay, ittifakın arasında bir sorun olmadığını, toplantı esnasında gergin anların yaşanmasının sebebinin meclisin yanlış bilgilendirilmesinden kaynaklandığını söyledi.

Evren DEMİRDAŞ

Elazığ İl Genel Meclis toplantısı Eylül ayı toplantısında Maden ilçesi Gezin köyü ile Gülüşkür arasındaki Kartaldere grup yolunun karayolları yol ağına bağlanması görüşmelerinde AKP Maden Meclis Üyesi Suphi Özay, “Bir insan haddini bilmedikten sonra çok şey bilmesi bir şey fayda etmez konuşsak çok değişir onu da biz konuşmak istemiyoruz” ifadelerini kullanmış, Özay’ın konuşması sonrasında söz alan MHP grup başkanvekili Osman Dilek ise, AKP’li Özay’ın sözlerine anlam veremediklerini belirterek 20 yıldır yolun neden yapılmadığını sormuştu.

AKP’Lİ MECLİS ÜYESİNDE MHP’LİLERE ÇİRKİN SÖZLER

MHP’li meclis üyesi Dilek’in sorusu üzerine tekrar söz alan Suphi Özay, “Burada kimse kimsenin avukatı değildir. Herkesin görev alanı bellidir. Herkesin çalıştığı yer bellidir. Yol bizim yolumuzdur. Biz bunun çalışmasını yapıyoruz ama şuana kadar yapılmamıştır. Bu adam insanlara horuz dövüşü yaptırıyor. Yaşını başını bil. Siz kimsiniz ortalığa düşmüşsünüz. Senin babanın malı mı?” diye cevap vermişti. AKP’li meclis üyesiyle MHP’li meclis üyelerin tartışmasının uzaması sonrasında meclis başkanı toplantıya ara vermek zorunda kalmıştı.

AKP’Lİ ÜYE ÇARK ETTİ

İl Genel Meclisi’nde Cumhur İttifakı üyeleri arasında yaşanan tartışmanın haberleştirilmesi sonrasında açıklama yapan AKP İl Genel Meclis üyesi Suphi Özay, yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı. Meclisteki tansiyonun fikir birliği içinde olan bir görüşmede yükseldiğini belirten Özay, “Konuyla ilgili söz alan meclis üyesi arkadaşlarımız oldu. Meclisteki tüm arkadaşlarımızın ortak gayesi yoğunluğu çok fazla olan ve uzun süredir karayolları yol ağına alınmasını talep ettiğimiz bu yolumuzun, karayolları yol ağına alınmasıdır. Bu konuyla ilgili vekillerimiz ve il başkanımız gerekli çalışmaları yürütmektedir. Bu sürecin sonunda, öncesinde çözdüğümüz birçok sorun gibi bu sorun da çözülecektir. Toplantı esnasında gergin anların yaşanmasının sebebi; meclisin yanlış bilgilendirilmesinden kaynaklanmıştır. Meclisteki tansiyon, herkesin fikir birliği içinde ve hiçbir farklı görüşün olmadığı bir konuda yükselmiştir.” dedi.