MHP’li vekile bakandan yanıt: Söz konusu bile değil

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarı Borandere Mahallesi’nde yaşayan 272 kişiye mera ihlali gerekçesiyle farklı tutarlarda olmak üzere 2 milyon TL’nin üzerinde para cezası kesilmiş ve köylüler bu duruma isyan etmişti.

“BU BORCU NASIL ÖDEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen vatandaşlar “Büyük miktarda ceza aldık. Uyarı olmadan bize büyük ceza yazıldı. Pandemi sürecinde bunu ödeyecek gücümüz yok, yardım bekliyoruz. Biz bu borcu nasıl ödeyeceğiz, mağduruz” siteminde bulunmuşlardı.

MHP’Lİ VEKİL KONUYU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Yaşanan gelişmelerin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye soru önergesi veren Özdemir, şu soruların yanıtını istedi:

* Yukarı Borandere Mahallesi’nde mera ihlali nedeniyle toplam kaç kişiye ceza kesilmiş ve toplam ceza miktarı ne kadardır?

* Yukarı Borandere Mahallesi’nde mera ihlali kaç yıldır devam etmektedir? Bu konuda tespit yapılmış mıdır? Yapıldıysa kişiler bu konuda uyarılmış mıdır?

* Anılan cezalar hangi yasaya göre kesilmiştir? Ceza miktarları nasıl tespit edilmektedir? Mera ihlali yaptığı tespit edilenler nasıl belirlenmektedir?

* Kesilen cezaların iptal edilmesi veya uzlaşmaya gidilmesi konusunda bir çalışma yapılacak mıdır?

* Sorunun çözümü hakkında Bakanlığınızın görüşü nasıldır? Çözümü için neler yapılması planlanmaktadır?

“CEZANIN İPTALİ SÖZ KONUSU DEĞİL”

MHP’li Özdemir’in sorularına yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kesilen cezaların iptali veya uzlaşmanın söz konusu olmayacağını belirttti. Cezanın iptali ile meranın eski haline getirilmesini engelleyecek sonuçlar ortaya çıkacağını ifade eden Pakdemirli verdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi:

* Masraf tutarları bozulan meraların eski haline getirilmesi bedeli olarak İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2020 yılı maliyet cetvellerine göre belirlenmiştir. Mera işgalinde bulunan kişilerin tespiti uydu görüntüleri, teknik ekipçe yerinde yapılan keşifler ve mahalledeki bilirkişi, şikayetçi, muhtar ve işgalcilerin ifadeleri doğrultusunda ilgili Kaymakamlıkça yapılan soruşturma ile tespit edilmektedir.

* Mera tecavüzünde bulunanlara gönderilen masraf tutarları İdari Para Cezası Olmayıp, o mera üzerinde meydana gelen bozulmaların eski haline getirilmesi için alınması gereken tutarlardır.

* Bu nedenle kesilen cezaların iptali veya uzlaşma söz konusu olması meranın eski haline getirilmesini engelleyecek sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Ödemelerin alınmaması veya eksik yapılması bu nedenle söz konusu olmamaktadır.

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