MHP’li vekilin o sözlerine Şahan Gökbakar ateş püskürdü! ‘Hayırdır ya.. Hakaret edemezsiniz!’





MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Şahan Gökbakar'ı hedef alarak, "Sen kendine yardım iste Şahan, boş kafanın almadığı işlere karışma" dedi. Yönter'in sözlerine karşılık Şahan Gökbakar isyan ederek ''Milletvekili kişiler önüne gelene hakaret eden diye bir kanun mu var? Sokakta bana biri bu hakareti etse, ona vereceğim yanıtı size versem olur mu? Ben sizin bana ettiğiniz hakaretlere aynı dozdan yanıt versem olur mu? Kendime yakıştırmam. Özellikle bir milletvekiline karşı yakıştırmam.

Bana hakaret etmek yerine, güzel güzel anlatsaydınız, İzzet Ulvi Bey Amacacım, anlardım. Neden utandığımı, kendim mi düşüneceğim ya. İzzet Ulvi Bey Amca beni neden eleştirdi diye mi düşüneceğim. Bana bu hakaret twiti atarak elinize ne geçti? Ne yapacağım. Bu hakaretleri yiyip yutayım mı? Geçtim ünlülüğü. İki çocuğum var ya. Utan ne? İnsanların peşinden koştum. Bundan mı utanacağım. Benim adım Şahan Gökbakar. Recep İvedik değil. O hayali bir film karakteri, İzzet Bey Amca. Anam babam benimle böyle konuşmuyor Nedir bu ya? Boş kafanla. Sorarım size kimin seviyesi Recep İvedikmiş. Seviyeden bahsedilen twit böyle olur mu ya? Bir milletvekili olarak insanı eleştirmeye hakkınız var. Hakaret edemezsiniz. Ne yapayım yutkunayım mı dedim ya, yutkunuyorum. Sizi bu attığınız twit ile baş başa bırakıyorum.'' dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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