MHP’nin kampı corona virüsü nedeniyle iptal edildi

Yazan:
Alaturka Online
-

Corona virüsü nedeniyle, MHP’nin Antalya’da yapılması planlanan istişare ve değerlendirme toplantısı iptal edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 27-29 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan MHP Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi. Durmaz, “27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız geleneksel belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantımız, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERSağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüsü açıklamasıSağlık Bakanı Koca’dan yeni corona virüsü açıklaması

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?