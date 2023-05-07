‘MHP’ye oy vermeyin’ çağrısı yapan AKP’li vekil ‘MHP’ye verilen oylar HDP’ye verilen güldür’ demiş

AKP Siirt milletvekili adayı Mervan Gül, geçtiğimiz günlerde seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Baykan ilçesinde “MHP’ye giden her oy diğer partiye giden oydur” açıklamalarına MHP Siirt Milletvekili adayı Necdet Kayra cevap verdi.

MHP Siirt Milletvekili adayı Necdet Kayra

“MHP’YE VERİLEN OYLAR HDP’YE VERİLEN BİR GÜLDÜR”

“Kendi SKM’lerinde ‘MHP’ye verilen oylar HDP’ye verilen bir güldür’ şeklinde açıklamalar yaptığını biliyoruz” diyen Kayra, “Biz partimizin bize verdiği terbiyeyle partimizin bizi yürüttüğü yolda yürüyen insanlarız. Maalesef o milletvekili adayı, partisinin ilkesel duruşunun dışında konuşuyor ve bu konuşmayı açık açık da, haykıra haykıra da halkın önünde yapıyor. Kapalı odada yapılsa da kendi SKM’lerinde yaptıkları şeyi biliyoruz. Kendi SKM’lerinde ‘MHP’ye verilen oylar HDP’ye verilen bir güldür’ şeklinde açıklamalar yaptığını biliyoruz ama kapalı kapılar ardında. Biz de partili arkadaşlarımızla baş başa kaldığımız da özel konularımızı konuşuyoruz. Dışarı sızmayacak şekilde.

SKM’de yapılan o açıklamayı, o konuşmayı kabul edebiliriz bir nebze de ama halkın içinde Baykan’da, yer de söylüyorum size. Baykan’da seçmenlerin önünde, haykıra haykıra yüksek sesle, elini kolunu sallayarak ‘İttifak falan var diye geziyor MHP, her yere gidiyorlar, biz ittifakın üyesiyiz diyorlar. Öyle bir şey yok kardeşim. MHP’ye verilen her oy öteki partiye verilmiş sayılır.’ diyen bir partinin adayı varsa önce dönüp kendi partisinden üst yönetiminden ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan özür dilemesi gerekir” ifadelerini kullandı.