Michael Douglas hayranlığını gizleyemedi

Hollywood’un ünlü çifti Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones, iki çocukları Dylan ve Carys ile birlikte İstanbul’a gelmiş ve uzun bir tatil yapmıştı.

İşleri sebebiyle dün Amerika’ya dönen Jones, eşi ve çocuklarını İstanbul’da bıraktı. Konakladıkları otelden sabah saatlerinde ayrılan Catherine Zeta Jones Amerika’ya döndü fakat Michael Douglas çocukları ile İstanbul tatiline devam etti. Annelerini uğurladıktan sonra ilk olarak çocukları ile İstanbul Arkeojoli Müzesi’ne giden Michael Douglas ardından cankurtaran semtine gidip balık yedi. Balıkçı Sabahattin adlı restoranda yedikleri yemek sonrası Kapalıçarşı’ya giden Michael Douglas havlu eşarp ve örtü satan bir mağazaya girdi.

“TAKİP EDERSENİZ KEYİF ALAMAM”

Mağazada yarım saat alışveriş yapan Douglas kendisini görüntüleyen gazetecilerden kendisini takip etmemelerini istedi. Çarşı girişi gazetecilere poz veren Douglas ‘Ben alışveriş yapacağım böyle takip ederseniz keyif alamam’ dedi.

KAPALI GÜNDE MÜZEYİ GEZDİ

Pazartesi günleri kapalı olan İstanbul’daki tüm müzeler gibi yine kapalı olan Arkeoloji Müzesi’ni de kapalı gününde gezen Douglas, içeride sergilenen heykel ve tarihi eserleri inceledi. İstanbul’u saran fırtınalı günde gezmekte zorlanan Douglas’ın Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen Iskender Lahti’ni yakından incelediği öğrenildi. Dougles’in Pers Makedon savaşını anlatan lahte hayranlığını gizleyemedigi öğrenildi.