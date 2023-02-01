Michael Skibbe Galatasaray günlerini anlattı: Alman hocanın en büyük pişmanlığı

Galatasaray’ı 2008-09 sezonunda çalıştıran daha sonra Eskişehirspor ve Kardemir Karabükspor’da görev yapan Michael Skibbe, Skorer TV’ye dobra dobra açıklamalarda bulundu. Şu sıralar Japonya J1 Lig ekiplerinden Sanfrecce Hiroşima’nın başında olan Alman teknik adam, takımıyla kamp çalışmaları yapmak üzere önce Antalya daha sonra İstanbul’a geldi.

‘AVRUPA TAKIMLARIYLA HAZIRLIK MAÇI YAPTIK’

Kamp çalışmaları hakkında bilgi veren deneyimli hoca, “İstanbul’da 12 günlük bir kamp dönemi geçirdik. Önce Antalya’daydık. Neden Antalya’yı seçtiğimize gelince de, oyuncularımıza uluslararası tecrübe kazandırmak istedik. Çünkü daha Japonya sınırlarından çıkmayan oyuncularımız vardı. Burada Avrupa takımlarıyla hazırlık maçları gerçekleştirdik” dedi.

‘JAPONYA LİGİ’NİN SEVİYESİ ÇOK YÜKSEK’

Asya futbolu ile ilgili izlenimlerini aktaran Skibbe, “Asya futbolu, Japon futbolu son dönemlerde çok iyi geliştirdi. Zaten son yıllarda da Avrupa’ya çok Japon futbolcu geldi. Bizim lig, seviyesi çok yüksek olan dengeli bir lig. Önümüzdeki dönemlerde hem Japon hem Asya futbolundan çok şey duyarız diye düşünüyorum” yorumunu yaptı.

‘GALATASARAY İYİ BİR SEVİYEDE’

57 yaşındaki teknik adam şöyle devam etti: “Süper Lig’i tabii ki takip ediyorum. Süper Lig’in önde gelen takımları, Japonya Ligi’nin önde gelen takımlarından seviye olarak biraz daha üstün. Genel olarak baktığımızda da seviyeler aynı diyebilirim. Galatasaray’ın eski teknik direktörü olarak, şu an ligdeki pozisyonundan çok mutluyum. Lider olarak ligi sürdürüyorlar ve iyi bir kadroya sahipler. Çok çetin geçen bir ligde iyi bir seviyede devam ediyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor.

‘KEWELL’I ÇOK GEÇ TRANSFER ETTİK’

Galatasaray’da teknik direktörlük yaptığı dönemden önemli anekdotlar aktaran Skibbe, “Türkiye’de ve Galatasaray’da olmaktan çok mutluydum. Çok sevdiğim bir takım ve şehir. O zamanlar hem iyi hatıraların yanı sıra iyi gitmeyen bazı şeyler de vardı.

O dönemdeki yönetimde Adnan Polat, Adnan Sezgin ve Haldun Üstünel zamanında kendi aralarında da fikir ayrılıkları vardı ve bizlerle de fikir ayrılıkları oluşuyordu. Dostluğun olduğu bir ortamda, transfer konularında, takımın oluşturulma konusunda fikir ayrılıkları oluyordu. O dönemde bazı transferler çok geç oldu. Harry Kewell’ı çok geç transfer ettik. Şampiyonlar Ligi elemelerinden sonra geldi. Önce transfer edilebilseydi belki her şey daha farklı giderdi” dedi.

‘ARDA TURAN BİR ELMAS GİBİYDİ’

Alman futbol adamı, döneminde futbolcusu olan Arda Turan için şunları söyledi: “Benim dönemimde Arda 20 yaşındaydı. Genç bir oyuncuydu ama o zamanlar çok parlak bir oyuncu olacağı belliydi. Bir elmas gibiydi. Bence İspanya’da çok güzel bir kariyer ortaya koydu. Çok başarılı buluyorum. İyi bir karaktere sahip. O zamanlar hatırlıyorum bana, ‘İleride teknik direktör olursam sizin gibi olmak isterim’ demişti.”

‘SÜPER LİG’DE ÇALIŞMAK İSTERİM’

Michael Skibbe son olarak ileride tekrar Süper Lig’de çalışmak istediğini belirterek “Türkiye’de 4 senem geçti. Süper Lig’in çok iyi bir seviyede olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu. (Skorer)