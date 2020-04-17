Michelin ve Enviro'dan lastik geri dönüşümü için iş birliği

İSTANBUL (AA) – Michelin, ömrünü tamamlamış lastikleri geri dönüştürmek amacıyla Enviro ile iş birliği gerçekleştirdi.



Michelin açıklamasına göre, dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, sürdürülebilir bir dünya için yeni bir iş birliğine gitti.

Kullanım ömrünün sonuna gelen lastikleri geri dönüştürmek amacıyla bir İsveçli start-up şirketi Enviro ile iş birliği yapan Michelin, Enviro ile birlikte yenilikçi bir piroliz teknolojisi geliştirecek ve bu teknolojinin geniş ölçekte endüstriyelleşmesini sağlayacak.

– Yeni teknolojiyle doğaya katkı



Açıklamaya göre, her yıl yaklaşık 1 milyar lastiğin kullanım ömrünün sona erdiği dünyada geri dönüşüm hem sektör hem de müşteriler için büyük önem taşıyor.

Michelin ve Enviro birlikte geliştirecekleri piroliz teknolojisi sayesinde, ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüştürülmesini sağlayarak doğaya katkıda bulunacak.

– "Bu ortaklık sürdürülebilir hareketlilik taahhüdünün kanıtı niteliğinde"

Açıklamada görüşlerime yer verilen Michelin Hizmetler ve Çözümler, Yüksek Teknoloji Ürünleri İş Kolu Yöneticisi Sonia Artinian-Fredou, söz konusu iş birliğinin Michelin'in "Tam Sürdürülebilirlik" vizyonuyla mükemmel bir biçimde uyuştuğunu belirterek, "2017 yılında geri dönüştürülmüş lastiklerden yüksek teknoloji ürünü mikro tozlar elde etme alanında uzman olan Lehigh Technologies şirketinin satın alınmasının ardından kurulan bu ortaklık Michelin'in geri dönüşüme ve sürdürülebilir hareketliliğe ilişkin uzun vadeli taahhüdünün bir diğer kanıtı niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu.