Michelle Bartsch-Hackley VakıfBank’ta

Son iki sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank, Çin ekibi Beijing BAIC Motors’da forma giyen Michelle Bartsch-Hackley’i kadrosuna kattı. 1990 doğumlu ABD’li oyuncu, 1.93 boyunda ve smaçör pozisyonunda görev yapıyor. ABD Milli Takımı’nda da forma giyen Michelle Bartsch-Hackley, kariyerinde bir CEV Şampiyonlar Ligi, iki Almanya Ligi, iki Almanya Kupası ve bir İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

VakıfBank’ın resmi internet sitesinden, ”VakıfBank Spor Kulübü, Çin ekibi Beijing BAIC Motors’da forma giyen Michelle Bartsch-Hackley’i renklerine bağladı. 1.93 boyundaki smaçör, sezonun ikinci devresinde sarı-siyahlılar’ın başarısı için mücadele edecek. Michelle Bartsch-Hackley’e VakıfBank’a hoş geldin diyor, sporcumuza yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız’da başarılar diliyoruz” açıklaması yapıldı.

İşte VakıfBank’ın yeni transferi Michelle Bartsch-Hackley’in kariyer özeti:

12 Şubat 1990 yılında ABD’nin Kansas eyaletinde dünyaya gelen Michelle Bartsch-Hackley, voleybol kariyerine Collinsville High School’da başladı. 2008-2012 yılları arasında Illinois Üniversitesi’nde forma giyen ABD’li smaçör, sırasıyla Llaneras de Toa Baja (Porto Riko), Rote Raben Vilsbiburg (Almanya), Dresdner SC 1898 (Almanya), Neruda Bolzano (İtalya), Unet E-Work Busto Arsizio (İtalya), Igor Gorgonzola Novara (İtalya) ve son olarak Beijing BAIC Motors’da (Çin) forma giydi.

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ABD Milli Takımı’nın da vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Michelle Bartsch-Hackley, hem kulüp hem de milli takım kariyerinde büyük başarılara imza attı. Rote Raben Vilsbiburg’la 2013-2014 sezonunda Almanya Kupası’nı kazanan 29 yaşındaki smaçör, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Dresdner SC 1898 formasıyla Almanya Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca 2015-2016 sezonunda Almanya Kupası’nı da kazanan Hackley, 2018-2019 sezonunda Igor Gorgonzola Novara’yla İtalya Kupası ve CEV Şampiyonlar Ligi’nde kupanın sahibi oldu.

ABD Milli Takımı’nın formasını ilk kez 2015 yılında giyen 1.93 boyundaki smaçör, milli formayla Pan Amerikan Oyunları (2015, 2017), FIVB Milletler Ligi’nde (2018, 2019) altın madalya kazandı. Michelle Bartsch-Hackley, ABD Milli Takımı’nın altın madalya kazandığı 2018 FIVB Milletler Ligi’nde ‘En Değerli Oyuncu’ (MVP) ve ‘En İyi Smaçör’ ödüllerinin sahibi oldu.

BİREYSEL BAŞARILARI

2011-2012 NCAA: En İyi Smaçör

2018 FIVB Milletler Ligi: En Değerli Oyuncu (MVP)

2018 FIVB Milletler Ligi: En İyi Smaçör