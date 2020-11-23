Michigan’da Biden’ın Zaferi Onaylandı 

ABD’de 3 Kasım seçimlerinin kritik eyaletlerinden Michigan’da yetkililer Demokrat Joe Biden’ın zaferini onayladı. Michigan’da Biden’ın 154 bin oyla seçimi kazandığı resmen doğrulandı.

Eyaletin iki Cumhuriyetçi ve iki Demokrat üyeden oluşan seçim kurulu 1 çekimser oyla eyaletin oy sayımının sonuçlarını 3’e karşı 0 oyla onayladı. Bu zafer Biden’a eyaletin 16 Seçici Kurul üyesini kazandırıyor. Biden, bu sonuçlara göre Michigan’ı yüzde 2,8 puan farkla kazanmış oldu.

Bu oran Başkan Trump’ın sonuçları mahkemeye taşıdığı Georgia, Arizona, Wisconsin ve Pennsylvania gibi eyaletlerdekinden daha yüksek.

Michigan’ın sahip olduğu Seçiciler Kurulu oyları, Biden’ın başkan seçilmek için elde ettiği 270’ten fazla Seçiciler Kurulu oyu arasında kilit öneme sahip.

Michigan’ın Demokrat Valisi Gretchen Whitmer, ‘‘Michigan halkı konuştu. Biden eyaleti 154 binden fazla oyla kazandı ve 20 Ocak’ta yeni başkanımız olacak’’ diye konuştu ve artık bu seçimi geride bırakma zamanının geldiğini söyledi.

Trump cephesi: “Hukuk mücadelesi sürecek”

Başkan Donald Trump’ın hukuk ekibi ise onayı ‘‘basit bir formalite’’ olarak değerlendirdi ve hukuki olarak seçim sonuçlarına karşı mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.

Başkan Donald Trump, eyaletin Wayne ilçesinde sonuçların onaylanması için yapılacak oylamanın durdurulmasını ve yolsuzluk iddiasıyla oy pusulalarının denetlenmesini istemişti.

Başkan Trump’ın 21 Kasım’da Michigan’daki Cumhuriyetçi Partili eyalet kongre üyeleriyle Beyaz Saray’da görüşmesi de tartışma yaratmıştı.​

Georgia Salı günü oyları yeniden saymaya başlayacak

Georgia eyaletindeyse Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasının talebiyle yapılacak yeniden sayım Salı sabahı 9.00’da başlayacak.

Biden’ın zaferini değiştirmesi beklenmeyen yeniden sayma işleminin 2 Aralık gece yarısında sona ermesi bekleniyor.Sayım elektronik olarak yapılacak.

Georgia geçen hafta elle yapılan bir sayımın ardından seçim sonuçlarını onaylamıştı.

Trump’ın seçim kampanyası ise Cumartesi günü oyların yeniden sayılması için bir dilekçe verdi. Georgia kanunları seçim sonucuna göre aradaki farkın yüzde 0,5’in altında olması durumunda bir adayın sonuçların onaylanmasından sonra iki iş günü içinde oyların yeniden sayılması için başvurmasına izin veriyor. Biden eyalette Trump’ı yüzde 0,26 farkla yenmişti.

Trump’ın kampanyası posta ile gönderilen oyların karşılaştırıldığı seçmen imzalarının da incelenmesini istedi. Eyalette seçim sisteminin başındaki yetkili Gabriel Sterling ise bunun mahkeme emri olmadan mümkün olmayacağını söyledi.

Bazı Cumhuriyetçiler’den Trump’a baskı

Başkan Trump’ın yenilgiyi kabul etmesi ve iktidarın sorunsuz şekilde el değiştirmesi için Biden ve ekibine konulan engelleri kaldırması için baskıyı arttıran Cumhuriyetçi Partili sayısıysa çoğalıyor.

Kuzey Dakota Senatörü Kevin Cramer, Tennessee Senatörü Lamar Alexander, Pennsylvania Senatörü Pat Toomey ve Alaska Senatörü Lisa Murkowski, son günlerde Trump’ın geçiş sürecini başlatması gerektiğini kaydeden Cumhuriyetçi Partili isimlerden bazıları.

Uzun süredir Trump’ın en yakın destekçilerinden biri olan New Jersey eyaleti Cumhuriyetçi Partili eski Valisi Chris Christie ise ABC televizyonuna yaptığı açıklamada Trump’ın seçim sonucuna itiraz etmekten vazgeçmesinin zamanının geldiğini söyledi ve Trump’ın hukuk ekibinin seçim sonucunu değiştirme girişimlerini “ulusal utanç” olarak niteledi.

Başkan Trump, bir dizi eyalette seçim sonuçlarını değiştirme çabasıyla girdiği yasal mücadeleleri art arda kaybediyor. ABD’de Seçiciler Kurulu 14 Aralık’ta toplanacak ve ülkenin yeni başkanını resmen seçmek için oy verecek.

Biden şimdiye kadar 306, Seçici Kurul üyesinin oyunu kazanmış görünüyor. ABD’de başkan olabilmek için, adayın 270 seçici kurul üyesinin oyunu kazanması gerekiyor.