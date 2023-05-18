Michy Batshuayi’den Fenerbahçe taraftarına övgü

Süper Lig’in 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor’u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Michy Batshuayi, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Skor perdesini açan isim olan Belçikalı forvet, sözlerine 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlayarak başladı. “Öncelikle yarın 19 Mayıs. Türkiye’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.” dedi.

Önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan tecrübeli isim, taraftarlarının gücünü hissettiklerini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe’nin güçlü yanlarını sahada ortaya koyabildik. İlk derbi galibiyetimizdi. Bizler açısından özgüvenimizi arttırmak açısından bana göre olumlu bir netice oldu. Sonraki maçlar için bizler açısından büyük bir özgüven oluşturdu bu galibiyet. Neticeden dolayı mutluyuz.”

‘Taraftarlarımız harikaydı’

“Uzun zamandır saha içerisinde çok daha güçlü olabilecekken, çok daha güçlü yanımızı gösterebilecekken, önceki maçlarda gösterememiştik. Dolayısıyla bugün hem teknik hem taktik hem de mücadele anlamında iyi bir oyun ortaya koyduk kolektif olarak. Bizim açımızdan önemli bir netice. Özgüvenli bir şekilde maçımızı oynadık. Taraftarlarımız da bugün harikaydı. Onların gücünü de hissettik. Atacağımız gollere ve alacağımız galibiyetlere devam etmeliyiz.”