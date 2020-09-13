Miçotakis, Türkiye’den korktu: Savunmaya para akıtacak

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nin satın alacağı yeni silah sistemleri ve savaş araçlarını tek tek açıkladı.

Tansiyonun yükselmesiyle birlikte son haftalarda savunma bütçesini artırma yönünde hamleleri olacağını duyuran Miçotakis, “Yunanistan, 18 Rafale savaş uçağı alacak ve bunlar yaşlanan Mirage 2000 savaş uçaklarının yerine geçecek. 4 yeni fırkateyn alınacak ve var olan 4 fırkateyn de yenilenecek ve güncel hale getirilecek” dedi.

4 adet Romeo tipi helikopter satın alacaklarını ve tanksavar füze ve sistemler ile birlikte donanma ve hava kuvvetleri için de torpido ve güdümlü füze alacaklarını vurgulayan Miçotakis gelecek 5 yıl içerisinde silahlı kuvvetler personelinin de 15.000 artacağını duyurdu.



KONUŞMASINDA TÜRKİYE’Yİ ELEŞTİRDİ

Selanik Uluslararası Fuarı’nın açılışında konuşan Miçotakis, etkinliğin iptal olmasına rağmen düzenli olarak yaptığı gelecek yılın ekonomi politikasını anlattı. Miçotakis savunma bütçesine ağırlık verdiği konuşmada, “Savunmaya harcayacağımız para, uzun vadeli amaçlarımızda önceliğin değiştiği anlamına gelmiyor. Ankara, Ege’de provokasyon yapıyor ve bütün Akdeniz’deki barış ve huzuru tehdit ediyor. Türkiye Avrupa’nın doğu sınırını tehdit ediyor ve üç kıtanın hassas geçiş noktasındaki güvenliğe zarar veriyor” ifadesini kullandı.

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