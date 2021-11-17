Miçotakis’i eleştiren gazeteci Yunanistan’ı terk ediyor

Yunanistan’da göçmenlere yönelik açıklama yaptığı sırada Başbakan kyriakos Miçotakis’i sert bir dille eleştiren Hollandalı gazeteci Ingeborg Beuchel,Yunanistan’ı terk etme kararı aldığını açıkladı. Beuchel, açıklamasında kafasına taşla saldırı yapıldığını belirterek “Hollanda’ya dönüyorum, bir an önce Yunanistan’ı terk etmem tavsiye edildi. Adım üzerinden cadı avı başlattılar” diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’in Maximos Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısı sırasında sorduğu sorularla Miçotakis’in sert tepkisine neden olan Hollandalı Gazeteci İngeborg Beuchel, yaşadığı kentte tehditler aldığını belirterek ve kafasına taşla saldırı yapıldığını öne sürdü.

“ADIM ÜZERİNDEN CADI AVI BAŞLATTILAR”

Beuchel, Yunan medyasına yaptığı açıklamada “Karanlık bir sokaktaki bir dükkandan eve dönüyordum ki, bir adam kafama taş attı. Bana Türk fahişesi ve Türkler için casusluk yapıyorsun dedi ve Erdoğan’a gitmemi söyledi. Taş alnımı yardı. Sonra eve gitmek için çok hızlı koştum. Bu bir şoktu benim için. Hala internette adım üzerinden cadı avı yapılıyor” diye konuştu.

Beuchel olaydan sonra Yunanistan makamları tarafından korunmadığı belirterek “Oysa ki burada daha yapacak çok işim var. Buna rağmen ülkeme döneceğim. Bana sadece Hollanda NVJ gibi gazetecilik kuruluşlarından destek geldi. Hollandalı dernek büyükelçilik ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçti” dedi.

“HÜKÜMET YANLISI MEDYANIN HEDEFİ HALİNE GETİRİLDİM”

Beuchel taktığı kırmızı şapkanın sembol olduğunu, ancak zaten bu şapkayı iki yıldır taktığını belirterek “ Şapkamı artık takamıyorum çünkü korkuyorum. Yunanistan’da aşırı sağcıların ve hükümet yanlısı medyanın hedefi haline getirildim” ifadelerini kullandı.

HOLLANDA’YA DÖNÜŞ TARİHİNİ AÇIKLAMADI

Beuchel, güvenlik nedeni ile Hollanda’ya ne zaman döneceğini ise açıklamadı. Ingeborg Beuchel’in olaydan sonra sığınma başvurusunda bulunan 23 yaşındaki Afgan bir erkeğe ev sahipliği yapmak istediği ancak talebinin kabul edilmediği belirtildi.

Beugel, canlı yayınlanan basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e, “Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?” diye sormuştu.

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