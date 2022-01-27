Middle East Eye: Ukrayna krizi Türkiye için neden önemli?

İngiltere merkezli Middle East Eye sitesi, Ukrayna’daki krizin Türkiye’ye yansımalarını incelediği haberde, Ankara’nın olası bir işgalin Rusya’nın Karadeniz’deki etkisini artıracağından endişe ettiğini belirtti. Siteye konuşan bir Türk yetkili, “Ukrayna, Rusya’nın bölgedeki etkisini ve baskısını engelleyen bir baraj gibidir” dedi.

Sozcu.com.tr

Rusya ve Batı arasında tansiyonu yükselten Ukrayna krizi dünya gündeminde ilk sıralardaki yerini korurken, İngiltere merkezli Middle East Eye sitesi krizin Türkiye’ye etkisine dair bir habere imza attı.

Haberde, Ankara’nın olası bir Rus işgalinin Ukrayna’yla askeri işbirliği aksatacağından, Rusya’nın Karadeniz’deki etkisini artıracağından, turizm ve enerji alanında olumsuz etki yaratacağından endişe ettiği belirtildi.

Siteye konuşan adını açıklamayan bir Türk yetkili, “Ukrayna, Rusya’nın bölgedeki etkisine ve baskısına karşı duran bir baraj gibidir” dedi.

Yazıda, Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığmasıyla patlak veren krizin Türkiye’yi çatışmanın odak noktası haline getireceği yorumunda bulunuldu.

‘SİHA SATIŞI MOSKOVA’YLA İLİŞKİLERİ BOZABİLİR’

Ankara’nın Ukrayna’da bazı temel çıkarları bulunduğunu düşündüğünü, Kırım Tatarları nedeniyle Türkiye’nin Ukrayna’ya büyük önem verdiğini kaydeden Middle East Eye, bir diğer konunun da Kiev’le olan SİHA işbirliği olduğunu vurguladı.

Londra merkezli yatırım uzmanı ve stratejist Timothy Ash, Türkiye’nin SİHA satışının Moskova’yla ilişkilere zarar verebileceğini, özellikle turizm ve enerji alanındaki ilişkileri sarsabileceğini söyledi.

Middle East Eye, Türk yetkililere göre Ankara’nın artan uluslararası etkisinin halihazırda Türkiye-Rusya ilişkilerinde gerilime yol açtığını belirtti. Siteye konuşan bir Türk yetkili, “Libya’da, Suriye’de ve Azerbaycan‘da onların hava savunma sistemlerini indiriyoruz” dedi.

Yazıda, Türk yetkililerin olası bir Ukrayna işgalinin Rusya’nın Karadeniz’deki egemenliğini güçlendirmesinden, Romanya ve Bulgaristan gibi bölge ülkelerine baskıyı artırmasından da endişe duyduğu yorumuna yer verildi.

‘TÜRKİYE, RUSYA’NIN BÖLGEDE BASKIYI ARTIRMASINDAN ENDİŞELİ’

Öte yandan, NATO’nun bölgeye ek savaş uçağı ve gemi gönderme kararına rağmen Türkiye’nin bu konuda katkı verecek ülkeler arasında yer almadığına da dikkat çekildi.

Middle East Eye’a açıklama yapan bir Türk yetkili “Çıkarlarımıza bağlı olarak bazı operasyonlarda yer alabiliriz. Ama bu zamanı gelince siyasi liderlik tarafından alınacak siyasi bir karar. Biz halihazırda Ukrayna’ya SİHA tedarik ederek elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz” diye konuştu.

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