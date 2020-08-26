Mide bulandıran olay: Arkadaşlarını soyup basınçlı hava verdiler, hastanelik oldu

Norveç, 2018 yılında arkadaşlarına “eşek şakası” yapan bir grup adamın yargı sürecini konuşuyor…

Olay 2018 yılında Norveç’te 6 arkadaşın bir araya gelerek parti yapmasıyla başladı. Alkolün su gibi aktığı gecede gruptakilerden birisi sızınca diğer 5 adam, kimsenin aklına gelmeyecek bir eşek şakası buldu.

Evde bulunan basınçlı hava aletini alan adamlar baygın yatan arkadaşlarının rektumundan basınçlı hava verdi. Basınçlı havayı hissettiği gibi kendine gelen adam hastaneye kaldırıldı.

DÖRT ADAMA HAPİS CEZASI

Hastanede rektumu ve o bölgedeki kasları hasar gördüğü tespit edilen adam arkadaşları hakkında şikayetçi oldu. İsmi açıklanmayan adama uygulanan şiddet ile ilgili son duruşma dün akşam saatlerinde gerçekleşti.

Hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak çok yaralandığını söyleyen adam, halen depresyonda olduğunu söyleyerek, arkadaşlarının ceza alması gerektiğini söyledi. 20’li yaşlarının başında olduğu açıklanan adamın talebi doğrultusunda mahkeme 5 adamdan 4’üne hapis cezası verdi.

Basınçlı hava verildiği sırada çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı da ortaya çıkınca, 4 adama, “fiziksel olarak zarar verme ve sosyal medyada paylaşma” suçundan 7 ay hapis cezası verildi. İsmi açıklanmayan 5’inci adama da para cezası verildi.

Öte yandan ismi açıklanmayan kurbana 90 bin Norveç kronu (yaklaşık 74 bin TL) tazminat ödenmesine karar verdi.