Midelerinden 3.4 kilo ‘marok’ çıktı!

Antalya’da Narkotik Suçları Büro Amirliği ekipleri, ülkeye uyuşturucu sokacakları değerlendirilen Fas uyruklu S.B.D., Z.B., A.J. ve A.M. adlı dört şüpheliyi takibe aldı.

Antalya Havalimanı’nda uçaktan indikten sonra ülkeye giriş yapmaya hazırlanan Faslı dört şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin hastanede yapılan kontrollerinde, mide ve bağırsaklarında 400 kapsül içerisinde, 3 kilo 400 gram marok (Fas esrarı) olduğu belirlendi.

‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde uluslararası ticareti yapmak, sağlamak ve nakletmek’ suçundan adliyeye sevk edilen dört şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)