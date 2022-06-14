Midibüs devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde, turistlerin taşındığı tur midibüsünün devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Korkuteli- Fethiye karayolunun 11’inci kilometresindeki Yukarı Karaman mevkisinde meydana geldi.

Turistlerin taşındığı 39 ABG 802 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Devrilen midibüsteki turistlerden 1’i yaşamını yitirirken, 20 turist ve 2 rehber ile sürücü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından özel hastane ve Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza nedeniyle Fethiye- Korkuteli karayolunu trafiği kapattı.

TURİSTİN CANSIZ BEDENİ OTOBÜSÜN ALTINDAN ÇIKARILDI

Midibüsün atında kalarak yaşamını yitiren ve ismi henüz öğrenilemeyen turistin cenazesi, kurtarıcı yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Balıkesir’deki feci kazada ölü sayısı yükseldi İlginizi Çekebilir Bayrampaşa’da feci kaza: 7 yaralı