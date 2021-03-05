Migros Kadın Akademisi 1 milyon kadına ulaşacak

İSTANBUL (AA) – Kadınların farklı konularda aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirmelerine ve yeni beceriler edinmelerine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Migros Kadın Akademisi'nde 1 milyon kadına ulaşılması hedefleniyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, cinsiyet ve fırsat eşitliğini esas alan politikalarıyla topluma değer katan çalışmalara imza atan şirket, yeni bir eğitim platformunu hayata geçiriyor.

Kişisel gelişim eğitimleri, hobi kazandırma ve mesleki eğitimler gibi birçok alanda üyelerine destek verecek olan Migros Kadın Akademisi, işini kurma noktasına gelen kadınların çalışma hayatına katılımlarına ve ürettikleri ürünleri pazarlamalarına da destek olacak.

Migros Aile Kulübü ve Migros Perakende Akademisi'nin güçlerini birleştirerek hayata geçirdiği Migros Kadın Akademisi eğitim platformu, kadınların kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak sosyal hayatta ve iş yaşamında kendilerini daha güçlü hissetmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Tarım, aile, kişisel gelişim, sağlık, hobi ve mesleki eğitimlerin yanı sıra girişimcilik, finans, inovasyon ve dijitalleşme gibi konularda da alanında uzman akademisyenlerden eğitim alma fırsatı sunulan Migros Kadın Akademisi'ne MigrosTV üzerinden kolaylıkla erişilebiliyor.

– Türkiye genelinde 1 milyon kadının eğitimine katkıda bulunulacak

Verilen bilgiye göre, Migros Kadın Akademisi'ne katılan kadınlar, bir yandan kişisel farkındalık eğitimleriyle yaşamlarına yenilik katacak ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlayacak hobiler edinirken, diğer yandan iş hayatına atılabilmeleri için yeni beceriler kazanma ve kendi işini kurma imkanına sahip oluyor.

2021 stratejileri doğrultusunda kadın, eğitim ve tarımı odağına alarak çalışmalarına yön veren Migros, Kadın Akademisi üzerinden verilen eğitimlerle hem kadınların iş yaşamına kazandırılmasına, hem de başta tarım olmak üzere birçok alanda gelişmesine destek olarak Türkiye genelinde 1 milyon kadının eğitimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Migros, Migros Kadın Akademisi'nde eğitimlerini tamamlayıp sertifikalarını alan ve belirlenen kalite süreçlerini başarıyla geçen kadın üreticilere, el emeği ürünlerini tüketicilerle buluşturabilme fırsatı da sunuyor. İlerleyen dönemde perakende sektörünün öncüsü Migros'un alanında uzman ve önemli başarılara imza atmış kadın yöneticilerinin de tecrübelerini paylaşacağı bu platformda, müşterilerin ve çalışanların bir araya geleceği etkinliklerin hayata geçirilmesi planlanıyor.