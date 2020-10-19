Migros, Lead Network Avrupa’nın “Ceo Taahhüdü”ne imza attı

İSTANBUL (AA) – Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, "LEAD Network’ün 'üst düzey görevlerde kadın yönetici oranını artırma'yı hedefleyen 'CEO Taahhüdü'ne Migros adına imza atmaktan büyük mutluluk duyuyorum." açıklamasında bulundu.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Topluma değer katma anlayışı doğrultusunda cinsiyet eşitliğini destekleyen projeler hayata geçiren Migros, sektöründe öncü bir çalışmaya imza attı.

Migros, Avrupa’da kurulan, yetenekli kadın iş gücünü perakende ve tüketici malları sektörüne çekmeyi; kadın liderlerin sayısını, etkilerini ve itibarlarını artırmayı amaçlayan en büyük oluşumlardan biri olan LEAD Network’ün "CEO Taahhüdü"nün destekçisi oldu.

Türkiye başkanlığını Migros Ticaret AŞ Pazarlama Direktörü Aysun Zaman’ın yürüttüğü Lead Network’ün projesi kapsamında Migros, 2023 yılına kadar üst düzey kadın yönetici oranını 5 puan artırmayı taahhüt etti.

– "Kadınların liderlik rollerinde ilerlemesiyle iş dünyası zorluklarla daha iyi mücadele edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort, "LEAD Network Avrupa’nın ve ayrıca LEAD Network Türkiye’nin aktif üyelerinden biri olarak, iş yerlerinde sağlanan cinsiyet ve fırsat eşitliğinin toplumsal düzlemde de dönüştürücü etki yaratacağını düşünüyoruz. Hepimizin sorumluluk alması gereken bu alanda, LEAD Network’ün 'üst düzey görevlerde kadın yönetici oranını artırma'yı hedefleyen 'CEO Taahhüdü'ne Migros adına imza atmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kadınların liderlik rollerinde ilerlemesiyle iş dünyasının zorluklarla daha iyi mücadele edeceği vizyonunu destekliyor ve bu ilham verici girişimin cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık alanında sektörümüzde itici bir güç oluşturacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

– Migros, Türkiye’nin en fazla kadın istihdamı yaratan şirketleri arasında ilk sıralarda

Açıklamada verilen bilgilere göre, "Migros İyi Gelecek Planı" çerçevesinde cinsiyet ve fırsat eşitliğini odak konuları arasına alan Migros, yüzde 40 ile en çok kadın istihdamı yaratan şirketler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Cinsiyet ve fırsat eşitliğini esas alan politikaları çerçevesinde çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan Migros, kariyer planlamalarını cinsiyet ayrımı yapmadan, mevcut görevleri, yetkinlikleri ve gelişim alanlarını göz önünde bulundurarak, detaylı çalışmalarla gerçekleştiriyor.

Bu doğrultuda, Migros Kariyer Tarifleri uygulamasıyla her görev için gereken yetkinlikler detaylı bir şekilde tanımlanarak, tüm mağazalarda ve idari birimlerde görev alan çalışanlara kariyerlerini adil ve objektif bir şekilde yönetmeleri imkanı sağlanıyor.

Kadın yöneticileri artırma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Migros’un, gelecekteki yöneticilerin yetiştirildiği 'Liderlik Yolu' eğitim programının katılımcılarının yüzde 42’si de kadın çalışanlardan oluşuyor.

Kadınların her alanda yeni meslekler edinmelerini destekleyen Migros’un kendi yetiştirdiği 300 kadın kasabı bulunuyor.

Türkiye’de kadın kasap oranı yüzde 1 iken Migros’ta bu oran yüzde 10. Ayrıca İlçe Halk Eğitim Merkezleri işbirliğinde, Türkiye çapında 29 noktadaki Migros mağazalarında kurulan Aile Kulüplerinde 105 farklı dalda ücretsiz meslek ve hobi kursları veriyor.

Son iki yılda 68 binden fazla kadının eğitim alarak kişisel gelişimine katkı sağladığı kurların sonucunda binden fazla kadın kurslardan edindiği becerilerle para kazanmaya başladı.

Migros İyi Gelecek Elçileri platformunda ise Migros’u yakından takip eden kadınlar bir araya gelerek fikir ve görüşlerini paylaşıyor ve verilen görevleri yerine getirerek aile bütçesine katkı sağlıyor.