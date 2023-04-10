Miha Zajc: Szalai’nin golü benim için sürpriz olmadı

Süper Lig’in 28. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Miha Zajc, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Attığı muhteşem golle takımına eşitliği getiren ve Sarı Lacivertli ekibi maçta tutan Sloven orta saha, galibiyeti hak ettiklerini vurguladı.

“İkinci daha enerjik, daha agresiftik”

Zor bir maç olduğunun altını çizen başarılı isim, “Zor bir maç oldu. İlk yarıda iyi olduğumuzu düşünüyorum. Zira rakip takım 1 şut çekti ve o da gol oldu. İkinci yarı ilk yarıya nazaran çok daha iyiydik. Daha enerjik, daha agresiftik. Sonuçta galibiyeti hak ettik ve önemli bir 3 puan almış olduk.” dedi.

“Önemli olan asıl şey galibiyetti”

Attığı golü futbol kariyerinde ilk 3’üne koyduğunu aktaran Zajc, “Atmış olduğum bu golü ilk 3’e koyardım. Önemli bir gol. Aynı zamanda güzel de bir gol oldu. Önemli olan asıl şey galibiyetti. Şimdi bir sonraki maçımıza odaklanacağız.” şeklinde konuştu.

“Szalai’nin golü benim için sürpriz olmadı”

Galibiyeti getiren Szalai’ye maç öncesi gol atacağını söylediğini dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, “O da güzel bir gol attı. Zaten maçtan önce de gol atacağını söylemiştim. O da takım için önemli bir gol attı. Benim için sürpriz olmadı, onun açısından da gol attığı için mutluyum.” ifadelerini kullandı.