Miha Zajc transferinde yaşanan olayla ilgili karar verildi: 1,5 yıl hapis

Fenerbahçe, Ocak 2019’da İtalya’nın Empoli takımında forma giyen Miha Zajc’ı 3.50 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

Sarı – lacivertliler, transferin son taksidini Empoli Kulübü yerine Hollanda’dan bir araç şirketine göndermesi skandal bir olayın başlamasına neden olmuştu.

İŞTE YAŞANANLAR

Fenerbahçe, Slovenyalı yıldızın son taksidini yanlışlıkla Empoli yerine Hollanda merkezli bir araç kiralama şirketinin hesabına gönderdi.

Olay ise, Empoli’den Fenerbahçe’ye son taksit olan 831 bin 929 Euro 50 Sent’in ödenmesini hatırlatmasıyla ortaya çıktı. Kulüpten gönderilen bu mailin ardından sarı-lacivertlilere bir mail daha gönderildi. Bu sahte mail, Empoli’deki irtibat kurulan kişinin ismini taşıyordu ve sadece bir harf farklıydı.

Gelen ikinci mailde, ilk mailin dikkate alınmaması gerektiği ve ödemenin bu maildeki hesap numarasına yapılması istendi. Paranın ikinci maildeki hesaba gönderilmesinin ardından kulübe gönderilen faturayı gören sarı – lacivertli yetkililer paranın yanlış hesaba gönderildiğini anlayarak paranın geri iade edilmesini istedi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMIŞTI

Görülen mahkemenin ardından paranın Fenerbahçe’ye iade edilmesine karar verildi.

Fenerbahçe, Miha Zajc transferiyle ilgili bir açıklama yayımladı. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, ödeme adresiyle Empoli’nin adresinin başka olduğunu ve yapılan ödemenin kulübe geri iadesi konusunda karar alındığını duyurdu.

Fenerbahçe’den Eylül 2021’de yapılan açıklamada, “Son birkaç gün içerisinde Hollanda Gelderland bölge mahkemesinde kazandığımız bir dava üzerine dış basın kaynaklı olarak dijital ve yazılı mecralarda gündeme gelen bir haber ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. 31 Ocak 2019’da, İtalya’nın Empoli kulübünden transfer ettiğimiz Miha Zajc’ın transfer ücretinin 830.929,50 euro’luk son taksitinin, Empoli’nin banka hesabına yatırılması adına 30 Eylül 2020 tarihinde işlem yapılmıştır. 9 Ekim 2020 tarihinde Empoli FC’den gelen ödeme talebinin ardından fatura adresini araştıran kulübümüz yetkilileri, söz konusu miktarın Hollanda merkezli bir araç alım-satım şirketinin hesabına geçtiğini saptamış ve şirketten bu miktarın iadesi talebinde bulunmuştur.

Kulübümüz, Hollanda merkezli şirketin geri ödemeyi reddetmesi sebebiyle hızlı bir şekilde Hollanda yargısı nezdinde ilgili şirket hakkında şikayette bulunmuş ve ödenen ücretin iadesi talebiyle mahkemeye başvurmuştur. 4 Ağustos 2021 tarihinde, Hollanda Zupthen’deki Gelderland bölge mahkemesi, bahsi geçen şirketin kulübümüze geri ödeme yapmasına hükmetmiştir. Geri ödeme süreci başlatılmış ve bu doğrultuda ilgili şirket nezdindeki tüm hukuki yaptırımlar kulübümüzün lehine gerçekleşmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verilmişti.

MAHKEMEDEN YENİ KARAR!

Fenerbahçe’yi Miha Zajc transferinde 830 bin euro dolandıran Hollandalı otomobil satıcısı, 1.5 yıl hapis cezası aldı.

Hollanda’nın Doetinchem kentinde araba kiralama,alım ve satım işiyle uğraşan olan Brian J. 830 bin euro’yu zimmetine geçirmekten 18 ay hapis cezasına aldı.

Şahıs ayrıca yasa dışı ateşli silah bulundurmakla da suçlandı. Verilen cezanın savcı talebiyle kabul edildiği belirtildi.