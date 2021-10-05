Mihail Saakaşvili’nin gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin ülkesine döndükten sonra gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

Gürcistan’dan 2013 yılında ayrılan ve yerel seçimlere bir gün kala başkent Tiflis’e dönen eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili kolluk kuvvetleri tarafından 1 Ekim’de gözaltına alınmış, tutuklanarak Rustavi’deki 12 No’lu Cezaevine götürülmüştü.

Saakaşvili’nin Tiflis’teki bir evde gözaltına alındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Saakaşvili’ye zor kullanılmadığı ve polisle işbirliği yaptığı görüldü.

EŞİ CEZAEVİNE GELDİ

Saakaşvili’nin Ukrayna Verkhovna Rada üyesi olan yeni eşi Elizabeth Yasko Tiflis’e gelerek, Rustavi’deki 12 No’lu Cezevi’ni ziyaret etti. Yasko gazetecilere yaptığı açıklamada, Saakaşvili’nin siyasi bir mahkum olduğunu belirterek, Gürcistan halkının hem kendi geleceğini hem de Saakaşvili’nin geleceğini koruması gerektiğine vurguladı.

2013’TEN BU YANA YURT DIŞINDAYDI

Gürcistan Savcılığı, 2007’de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili’nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçlanan Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018’de Saakaşvili’ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti. Saakaşvili, 2013’te Gürcistan’da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD’ye gitmişti.

Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili’ye Mayıs 2015’te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış, 2016’da görevinden istifa etmişti. 4 Aralık 2015’te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna’da Yeni Güçler Hareketi Partisi’ni kurarak muhalefette yer almıştı.

26 Temmuz 2017’de Ukrayna vatandaşlığından da çıkarılan Saakaşvili’ye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz yıl yeniden vatandaşlık vermişti. Saakaşvili, 2020’den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.

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