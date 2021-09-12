Mihrapta siyaset

Sivas’ta AKP’li vekil İsmet Yılmaz mihraba çıkarak cemaate bir konuşma yaptı. Vali Ayhan ise mikrofonla cemaate hitap etti. CHP’li vekil Karasu, görüntülere ‘pes artık’ dedi ve ekledi: “Camiler miting alanınız değil”

Ali Ekber ERTÜRK

Sivas’ta, hayırseverler tarafından yaptırılan Yıldızlı Tanyeri Camii’nin açılışındaki görüntüler pes dedirtti. Caminin açılışına katılan AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, hocaların cemaate namaz kıldırdıkları bölüm olan mihraba çıkarak, cuma namazı öncesi cemaate hitap etti. İl Müftüsü Yusuf Akkuş ise Yılmaz’ın konuşma yaptığı sırada el pençe durdu.

Vali Salih Ayhan ise camide cemaate mikrofonla bir konuşma yaptı. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, camide siyasete tepki gösterdi.

MUHALEFETE DAVET YOK

Karasu, “İktidara her yerde siyaset serbest ama muhalifler ağzını açamaz. Camiler miting alanınız değil, dinimizin mabedidir” dedi. Vali Ayhan’ın, resmi temaslarını da AKP’lilerle yapması tepki çekiyor. İl Özel İdaresi toplantıları, AKP Milletvekili İsmet Yılmaz’la yapıldı. CHP’li Karasu ise toplantıya davet edilmedi. CHP’li Karasu, “Vali Bey, köy ziyaretlerini bile AKP’lilerle yapıyor. İli ilgilendiren stratejik toplantılara muhalefet davet edilmiyor” dedi.