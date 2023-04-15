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15 Nisan 2023
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Mıknatıslı bilye yutan Miraç ameliyatla sağlığına kavuştu

Alaturka Online
Alaturka Online

Gündoğdu Mahallesi’nde yaşayan Orhan-Elif Kalay çiftinin ilkokul 1’inci sınıfta öğrenim gören oğulları Miraç, okulda oyun oynarken mıknatıslı bilyeleri yuttu. Şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetiyle ailesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Miraç’ın çekilen röntgen filminde, bağırsağında 3 küçük mıknatıslı bilye tespit edildi.

Yapışık halde bilyelerin bağırsağını deldiği ortaya çıkan Miraç, ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saatlik operasyonla bilyeler alındı. Küçük Miraç, gözlem altına alındığı serviste tamamlanacak bağırsak tedavisi sonrası taburcu edilecek.

“SEVİYOR DİYE OYUNCAK ALIYORUZ AMA…”

Miraç Kalay’ın babası Orhan Kalay, “Hastaneye geldik. Acil ameliyat kararı alındı. Yaklaşık 2 saat süren bir operasyon geçirdi. Bağırsağında hasar oluştu. Sağ olsun doktorlarımız çocuğumuzu başarılı bir operasyonla kurtardı. Durum daha tehlikeli olabilirdi, ucuz atlattık. Çocuğumuz seviyor diye oyuncak alıyoruz. Ona iyilik yaptığımızı düşünüyoruz. Ama kesinlikle küçük oyuncaklar, çocuklarımıza büyük kötülük” dedi.

“ERKEN OPERASYONLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU”

Çocuk Cerrahi Uzmanı Halil İbrahim Çakmak da erken operasyonla Miraç’ın sağlığına kavuştuğunu belirterek, “Karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdular. Manyetik üç obje yutmuş. Mıknatıslı objelerin bağırsakları delmesi hayati tehlike oluşturdu. Acil ameliyata aldık. Erken ve başarılı operasyonla çocuk sağlığına kavuştu. Bu tür objeleri ve oyuncakları çocuklardan uzak tutmalıyız” diye konuştu. (DHA)

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