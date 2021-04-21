Milan, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak

İSTANBUL (AA) – İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Avrupa Süper Ligi'ne katılmaktan vazgeçtiğini duyurdu.

Milan'dan yapılan açıklamada, lig oluşumundan gelen katılım davetinin başta kulübün ve taraftarın çıkarları için kabul edildiği belirtildi.

Avrupa futbolunun daha ileriyle taşınmasının hedeflendiği kaydedilerek, "Ancak, dünyanın dört bir yanındaki taraftarların Avrupa Süper Ligi hakkındaki endişeleri açıkça ifade edildi. Milan, bu harika sporu sevenlerin sesine duyarlı olmalı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İtalyan kulübünün futbol için sürdürülebilir bir model üzerinde çalışmaya devam edeceği aktarıldı.