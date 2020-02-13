SporFutbolHaberler Milan Juventus canlı izle! Milan Juventus maçı hangi kanalda? Yazan: Alaturka Online - 13 Şubat 2020 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Juventus Milan kupa maçında karşı karşıya geliyor. Bu sezon büyük hayal kırıklılığı yaşayan Milan, kupayı kazanarak teselli bulmaya çalışırken, şampiyonluk yarışındaki Juventus tüm kulvarlarda şampiyon olmanın hesaplarını yapıyor. MİLAN JUVENTUS CANLI İZLE MİLAN JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? Milan Juventus maçı bugün saat 22.45’te başlayacak. Milan Juventus maçı TRT SPOR ekranlarında olacak.