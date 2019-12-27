Milan transferi resmen açıkladı! Zlatan İbrahivovic geri döndü…

Milan, Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic’i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

İtalyan ekibinin, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı İsveçli golcüye 18 ay için 6 milyon Euro bonservis bedeli vereceği belirtiliyor.

Zlatan’ın 15 Ocak’ta İtalya Kupası’nda SPAL ile oynanacak maçta statta olması bekleniyor.

Başarılı golcü daha önce 2010-11 ve 2011-12 sezonlarında Milan forması giymişti. Son olarak ABD’de LA Galaxy forması giyen İsveçli forvet, MLS’te çıktığı 31 maçta 31 gol atıp 8 asist yaptı.

Milan twitter hesabından yaptığı paylaşımla transferi resmen duyurdu.