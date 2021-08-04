Milas Belediye Başkanı: Alevler termik santrale girdi

Yazan:
Alaturka Online
-

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Alevler termik santrale girdi… Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor” dedi.

YAYINLANMA: 21:11 – 04 Ağustos 2021 GÜNCELLENME: 21:22 – 04 Ağustos 2021

Milas’ta tüm çabalara rağmen günlerdir söndürülemeyen orman yangını, Kemerköy Termik Santrali’ne ulaştı.

Bölgedeki yangını günlerdir sosyal medya hesabından paylaşarak yetkililerden havadan yardım isteyen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangının termik santrale girdiğini söyledi.

Milas Belediye Başkanı Tokat, “Alevler termik santrale girdi… Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor” dedi.

AYRINTILAR GELİYOR…

Milas'ta yangında mahsur kalan kişi helikopterle böyle kurtarıldı İlginizi Çekebilir Milas’ta yangında mahsur kalan kişi helikopterle böyle kurtarıldı

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?