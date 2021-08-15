Milas Kargıcak’ta orman yangını başladı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kargıcak Köyü yakınlarında tarım arazilerinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Bölgede kuvvetli rüzgarların bulunduğu belirtildi.

YAŞAR ANTER

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kargıcak köyü yakınlarındaki tarım arazilerinde başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

6 arazöz, 5 itfaiye aracı, bir iş makinası ile köylüler ve 30 orman işçisinin müdahale ettiği yangın ile ilgili olarak açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Tüm ekiplerin müdahalesi hızlı bir şekilde başladı. Umarım büyümeden, bölgemize daha fazla zarar vermeden bir an önce söndürülecek” diye konuştu. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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