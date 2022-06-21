Milas ormanlarında 273 göçmen yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesinden yasadışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 273 göçmen jandarmanın ormanlık alanda yaptığı operasyon ile yakalandı.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Milas ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma güçleri Kızılağaç Köyü ormanlık alanında operasyon yaptı. Ormanlık alana yaklaşık 40 jandarma ile baskın düzenleyen ekipler aralarında 111’i Afgan ve 162’si Suriye uyruklu olmak üzere 273 göçmeni yakaladı.

Milas İçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen göçmenlerin organizatörler tarafından Güllük körfezinden bir tekneye bindirilerek İtalya’ya götürüleceği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Göçmenlerin ifadelerinin alınmasından sonra Muğla Göç İdaresi Başkanlığı’na teslim edilecekleri öğrenildi.

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