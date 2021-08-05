Milas yangını sürüyor! Alevler termik santralde… Patlamalar yaşanıyor

Uyarılara rağmen havadan müdahaleler de yetersiz kalınca Milas yangını rüzgarın da etkisiyle Kemerköy Termik Santrali’ne sıçradı. Termik santralın bulunduğu alanda zaman zaman patlamalar ve ardından parlamalar meydana geldi.

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Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan yangın dün akşam Kemerköy Termik Santrali’ne sıçradı. Yangının özellikle su havuzlarının ve sık ağaçların bulunduğu bölgeden santrale doğru hızla ilerlediği görüldü.

Gecenin ilerleyen saatlerinde alevlerin sardığı termik santralın bulunduğu alandan zaman zaman patlamalar ve ardından parlamalar meydana geldi. Gün ağarmasıyla birlikte havadan yapılacak müdahale ile soğutma çalışmalarının ardından santralde oluşan tahribatın boyutunun ortaya çıkacağı belirtildi.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ UYARISI

Yangının, linyit kömürü ile elektrik üretiminin sağlandığı Kemerköy Termik Santrali’ne sıçramasının ardından 8 mahalle tahliye edilirken, yetkililer karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılar yaptı. Günde 21 bin 600 ton yakıt kullanılan tesiste alınan önlemlerle patlama riski ortadan kaldırılırken, depolarda bulunan binlerce ton linyit kömürünün tutuşması durumunda bölgede ciddi anlamda hava kirliliği tehdidinin yaşanacağı endişesi ifade edildi.

ALEVLERİN İLERLEYİŞİ ENGELLENEMEDİ

Sabaha karşı rüzgarın hızının azalmasına rağmen, alevlerin ilerleyişi engellenemedi. Ulaşımının sağlanamaması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahale edememesi sonucu sahilden en uç yamaçlara kadar bölge alev topuna döndü. Yangının en çok tehdit ettiği Akçakaya ve Fesleğen mahallelerinde ise alevlerin evlere ulaşıp ulaşmadığı henüz belirlenemedi.

Şu an yapılan tespitlere göre yangında yaklaşık 102 bin dekar ormanlık alanın tahrip olduğu ifade edildi.

10 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Ören, Alatepe, Kultak, Pinar, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler, Bağdamları ve Karacaağaç mahallelerimiz için tahliye kararı alınmış bulunmaktadır. Toplanma yerlerimiz Milas Şehir Stadyumu ve Koru Yüksel Çağlar İlkokuludur. Tahliye için Kultak, Alatepe ve Pinar, Dereköy yol istikametleri kullanılabilir” dedi. (DHA)



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