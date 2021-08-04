Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Alevler termik santrale girdi… Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor" dedi. Sözcü Web TV’de Alişer Delek'e son durumu anlatan Milas Belediye Başkanı, "İki helikopter sürekli termik santral etrafında oraya su attı. Bu gene arka taraftan güçlenerek gelen yangın. Termik santralin etrafını kontrol altına almak yeterli değil. Akçakaya sönmeden termik santral sönmez. 15-20 dakika önce yangın termik santral içerisine girdi" şeklinde konuştu.
Anasayfa Alaturka Online Milas’da alevler termik santrale sıçradı. Belediye başkanı Muhammet Tokat anlatıyor….